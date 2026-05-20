Miércoles con 1.5 grados de Sensación Térmica: así va a estar en Catamarca

La jornada de este miércoles se presentará con temperaturas muy frescas y cielo entre algo y parcialmente nublado en la provincia de Catamarca, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional para las distintas franjas horarias del día. De hecho, el día comenzó con una Sensación Térmica de 1.5 grados.

Previo, durante la madrugada, el tiempo ya se presentó algo nublado, con una temperatura cercana a los 6 grados y vientos leves del Oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, las condiciones continuarán estables, con cielo ya parcialmente nublado y una mínima de 5 grados, que será la mínima del día. El viento rotará y soplará al Norte, también con intensidad leve.

En horas de la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con una temperatura máxima estimada en 19 grados. El cielo seguirá apenas nublado y con sol entibiando el día y el viento cambiará hacia el Este, manteniéndose entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará nuevamente mayormente nublado, con una temperatura de alrededor de 11 grados y vientos leves otra vez del Norte. La probabilidad de precipitaciones nulas, para esta jornada y así se mantendrá durante el resto de la semana.

