Miércoles con chances de tormentas y ráfagas de 59 km/h

Catamarca transitará este miércoles con un escenario que presentará cambios a lo largo del día. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y las precipitaciones regresan entre la tarde y la noche acompañadas del Innombrable.

Durante las primeras horas, el viento soplará desde el sector Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas de entre 42 y 50 km/h, estuvieron en el arranque del día y se repetirán durante la noche.

La mañanita

Durante las primeras horas del miércoles, las condiciones continuarán con mayormente nublado, aunque el SMN mantiene en cero la probabilidad de precipitaciones para ese período.

La temperatura ascenderá hasta alcanzar los 23 grados, mientras que el viento continuará soplando del mismo sector, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. El ascenso térmico continuará durante la tarde, cuando se espera que el termómetro llegue a los 29 grados, marcando el registro máximo previsto para este día.

Tormentas durante la tarde

El cambio más significativo se produciría durante la tarde. El pronóstico anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones ubicada entre 10% y 40%. En este período, el viento continuará desde el Norte, con velocidades iguales a la hora anterior.

De esta manera, la jornada pasará de un comienzo estable y parcialmente nublado a un escenario de mayor inestabilidad hacia la segunda mitad del día.

La noche, con mayor probabilidad de tormentas

Durante la noche, la inestabilidad se intensificará. El pronóstico anuncia tormentas y eleva la probabilidad de precipitaciones a un rango de 40% a 70%. La temperatura descenderá hasta los 24 grados, mientras que el viento cambiará de dirección y pasará a soplar desde el Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Además, durante la noche se esperan las ráfagas más fuertes de la jornada, con velocidades estimadas de entre 51 y 59 km/h.

En síntesis, el miércoles comenzará con temperaturas templadas y sin lluvias previstas, pero evolucionará hacia un escenario de mayor inestabilidad durante la tarde y la noche, con tormentas, cambio en la dirección del viento y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.