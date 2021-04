Morandini deslizó: Si uno no puede avanzar en su gestión tiene que dar lugar a aquellos que lo puedan hacer

El ahora ex titular del Hospital de Niño “Eva Perón, Dr. Miguel Morandini se refirió a los motivos que lo llevaron a presentar la renuncia al cargo de director del centro de salud. Tras cinco años de gestión, ayer se conoció la sorpresiva noticia que en principio se indicó obedecía a motivos personales. No obstante en declaraciones vertidas hoy por el profesional dejó trascender otras motivaciones al referir que “si uno no puede avanzar en su gestión simplemente tiene que dar lugar a aquellos que lo puedan hacer, nada más”.

Morandini acotó que seguirá trabajando en el hospital hasta el que Ministerio de Salud designe a su reemplazante y que tiene previsto seguir desenvolviéndose como cirujano en el mismo centro asistencial.

Tuvo palabras para el personal por la tarea diaria y puntualizó “quiero agradecer a este grupo de personas y quiero transmitir la incondicionalidad de todos de que vamos a apoyar al que venga, porque lo que nos interesa es el bienestar y la salud”.