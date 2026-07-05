Turismo Capital, la UNCA y el sector hotelero buscan fortalecer la medición de datos turísticos

Con el objetivo de contar con información cada vez más precisa para la planificación y el desarrollo del turismo, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca llevó adelante una reunión de trabajo junto a representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca.

El encuentro marcó el inicio de un proceso de articulación entre el sector público, el ámbito académico y los representantes del sector hotelero y gastronómico, con la finalidad de establecer una metodología que permita obtener información confiable sobre la actividad turística y convertir esos datos en una herramienta para la toma de decisiones.

La iniciativa busca consolidar un sistema de medición que aporte mayor precisión al análisis de la actividad turística, fortaleciendo las capacidades de planificación y permitiendo disponer de indicadores útiles tanto para los organismos públicos como para los actores privados vinculados al sector.

Definición de los criterios técnicos para el relevamiento

Durante la reunión, las instituciones comenzaron a definir los criterios técnicos que permitirán relevar, procesar y analizar la información vinculada al turismo. En ese marco se abordaron distintos aspectos relacionados con la construcción del sistema de información, analizando los componentes que servirán como base para el futuro funcionamiento del esquema de medición.

Entre los principales temas trabajados se incluyeron:

Las fuentes de información que serán utilizadas.

Los indicadores que se medirán.

Los momentos en que se realizarán los relevamientos.

La frecuencia con la que se efectuarán las mediciones.

El alcance que tendrán los relevamientos.

La ponderación que recibirá cada dato dentro del sistema.

La definición de estos criterios constituye uno de los primeros pasos para avanzar hacia un mecanismo de recolección y análisis de información que permita contar con datos consistentes sobre la actividad turística en San Fernando del Valle de Catamarca.

Procesamiento y comunicación de la información

Otro de los ejes centrales de la reunión estuvo vinculado a los mecanismos que serán utilizados para el procesamiento y la comunicación de la información obtenida. Durante el encuentro se dialogó sobre las herramientas que permitirán que los resultados generados por el sistema sean confiables, comparables y útiles para quienes deban utilizarlos como base para la toma de decisiones.

El objetivo planteado por las instituciones participantes apunta a que la información pueda transformarse en un recurso estratégico tanto para el sector público como para el privado, facilitando el análisis de la actividad turística y contribuyendo al diseño de acciones vinculadas con su desarrollo.

La reunión contó con la participación de representantes de las tres instituciones involucradas en este proceso de trabajo conjunto. Por parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital participó la secretaria Inés Galíndez, acompañada por integrantes del Observatorio de Turismo Municipal, Jorge Cejas y Romina Segura.

En representación de la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos estuvieron presentes su presidente, Aldo Sarquís, y el vocal Diego Gonzáles Robles. Por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca, participó Marcelo Altamirano, director del Instituto de Economía y Finanzas.

La presencia de representantes de estos tres ámbitos permitió iniciar un trabajo coordinado destinado a consensuar los lineamientos técnicos del futuro sistema de medición.

La elaboración de la metodología

Como parte del proceso acordado durante la reunión, se estableció que la metodología será elaborada por el equipo técnico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca. Una vez concluida esa etapa, el trabajo será validado de manera conjunta por las tres instituciones participantes, con el propósito de garantizar un proceso de construcción participativo y consensuado.

Este esquema de trabajo busca asegurar que la metodología responda a criterios técnicos compartidos y que el sistema de información cuente con el respaldo de todos los actores involucrados.

Fortalecer el Observatorio de Turismo Municipal

La iniciativa permitirá fortalecer el Observatorio de Turismo Municipal, consolidando un sistema de información sustentado en datos confiables. De acuerdo con los objetivos planteados durante el encuentro, el desarrollo de esta metodología contribuirá a mejorar las herramientas disponibles para el análisis de la actividad turística y facilitará la planificación de políticas públicas vinculadas al sector.

La articulación entre la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca y la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos constituye el punto de partida para la construcción de una metodología orientada a mejorar la calidad de la información disponible sobre el turismo. A través de este trabajo conjunto, las instituciones buscan avanzar hacia un sistema de medición que permita fortalecer el Observatorio de Turismo Municipal y aportar herramientas confiables para la planificación y el desarrollo sostenible de la actividad turística en la ciudad.