Nueva edición de Feria Emprender y del Mercado Itinerante por el Día de la Tradición

El Ministerio de Desarrollo Social invita a la comunidad a participar este sábado 7 y domingo 8 de noviembre de una nueva edición de Feria Emprender, que reunirá a más de 80 emprendedores con propuestas de producción local, diseño, creatividad y talento catamarqueño.

La feria se desarrollará de 17:00 a 22:00 horas en el Paseo General Navarro (La Alameda), con una invitación a recorrer los stands, conocer sus productos y acompañar el trabajo de los emprendedores locales.

Además, el sábado 7 de noviembre tendrá lugar una edición especial de Mercado Itinerante + Feria de Emprendedoras, denominada Noche de Faroles, para celebrar el Día de la Tradición con una propuesta que integrará producción local, emprendimientos, gastronomía, cultura y música.

La actividad se realizará de 17:00 a 22:00 horas en la Plaza de Choya y contará con una cartelera artística que comenzará a las 19:00 horas con el Taller de Música Mariscal Sucre, de El Rodeo, seguido por Dúo San Fernando, Betiana Pereyra, Ariel Martínez y Alta Mirada. También habrá sorteos para compartir una jornada de encuentro y celebración.

La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar de estas propuestas, acompañar a los emprendedores y seguir fortaleciendo la producción y el talento local.