Nuevo concurso: Catamarca convoca a cubrir vacantes de supervisores pedagógicos

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca puso en marcha el Concurso N° 3 destinado a la cobertura de 29 cargos de Supervisión Pedagógica, en el marco de la Resolución Ministerial RES-2026-126-E-CAT-MECYT. La iniciativa responde a la necesidad de completar posiciones que habían quedado vacantes en el llamado anterior, en un intento por consolidar el funcionamiento del sistema educativo provincial.

La apertura de esta nueva convocatoria se presenta como una herramienta clave para garantizar que más instituciones educativas cuenten con el acompañamiento necesario. En este sentido, la figura del supervisor pedagógico adquiere un rol central en la articulación, seguimiento y fortalecimiento de las prácticas educativas en todos los niveles.

Distribución de cargos en todo el sistema educativo

Los 29 cargos disponibles se encuentran distribuidos estratégicamente en diferentes niveles y modalidades, lo que refleja una mirada integral sobre las necesidades del sistema educativo:

Nivel Inicial: 11 cargos

Nivel Primario: 4 cargos

Educación Especial: 1 cargo

Nivel Secundario (común y rural): 11 cargos

Educación Técnica y Formación Profesional: 1 cargo

Educación Privada: 1 cargo

Esta distribución evidencia una prioridad en los niveles inicial y secundario, donde se concentra la mayor cantidad de vacantes, lo que sugiere una necesidad particular de fortalecimiento en esos tramos formativos.

Cronograma del proceso: fechas clave

El concurso se desarrolla bajo un cronograma claramente establecido, que permite a los aspirantes organizar su participación de manera ordenada:

Vigencia de la convocatoria: del 20 de marzo al 15 de abril

Período de inscripción: del 16 al 20 de abril

Modalidad de inscripción: online, a través de la plataforma TAD

Posteriormente, el proceso avanzará hacia instancias de evaluación y la publicación del orden de mérito, etapas fundamentales para definir la adjudicación de los cargos.

Transparencia y acceso igualitario como ejes

Uno de los aspectos destacados por el Ministerio es la implementación de un esquema que garantiza transparencia y acceso igualitario para todos los aspirantes. La utilización de herramientas digitales como la plataforma TAD no solo moderniza el proceso, sino que también facilita la participación desde distintos puntos de la provincia.

El desarrollo de instancias de evaluación y la posterior publicación del orden de mérito forman parte de un mecanismo que busca asegurar criterios objetivos en la selección, fortaleciendo la confianza en el sistema de concursos.

Un paso clave para fortalecer el acompañamiento educativo

Desde la cartera educativa subrayaron que avanzar en la cobertura de estos cargos resulta fundamental para mejorar el funcionamiento del sistema educativo en toda la provincia. Los supervisores pedagógicos cumplen un rol estratégico en el seguimiento de las instituciones, el acompañamiento docente y la implementación de políticas educativas.

La falta de cobertura en estos puestos puede impactar directamente en la calidad del acompañamiento institucional, por lo que este tercer llamado representa una instancia decisiva para completar la estructura de supervisión.

En este contexto, el concurso no solo busca cubrir vacantes, sino también consolidar una red de apoyo que permita a las escuelas enfrentar sus desafíos cotidianos con mayor respaldo técnico y pedagógico.

Información y acceso a la convocatoria

Los interesados en participar del proceso pueden acceder a más detalles a través del sitio oficial:

www.catamarca.edu.ar

Allí se encuentra disponible la información necesaria para completar la inscripción y conocer los requisitos específicos del concurso.