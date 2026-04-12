Nuevos derrumbes en la Cuesta del Clavillo obligan a interrumpir por completo el tránsito

La Ruta Provincial N° 48 volvió a registrar complicaciones en la zona de la Cuesta del Clavillo, donde en las últimas horas se produjeron nuevos derrumbes que obligaron a disponer la interrupción total del tránsito a la altura del kilómetro 47. La situación generó una respuesta inmediata de los equipos operativos, con la presencia en el lugar de personal y maquinaria de Vialidad Provincial, que ya se encuentra desarrollando tareas para remover el material desprendido y recuperar la transitabilidad del corredor.

De acuerdo con la información oficial, los desprendimientos se localizaron en la zona de la Cuesta del Clavillo, específicamente en el kilómetro 47 de la Ruta Provincial 48, un tramo que quedó comprometido por la acumulación de material sobre la calzada.

La presencia de rocas y sedimentos sobre el camino obligó a activar un operativo de emergencia para impedir la circulación vehicular y evitar riesgos en un sector que requiere condiciones de máxima seguridad para su habilitación.

La prioridad de las autoridades está puesta en liberar la calzada y evaluar la estabilidad del sector antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.

Vialidad Provincial trabaja para despejar la calzada

Tras el reporte de los derrumbes, Vialidad Provincial desplegó personal y equipos en la zona afectada, con el objetivo de avanzar en la remoción del material caído y restablecer la circulación lo antes posible.

Las tareas se concentran en dos frentes principales:

Limpieza del material desprendido sobre la ruta

Verificación de condiciones de seguridad en el sector

El operativo busca no solo habilitar el camino, sino también asegurar que no persistan riesgos asociados a nuevos desprendimientos o a inestabilidad en las laderas cercanas al tramo afectado.

Tránsito interrumpido hasta nuevo aviso

Por el momento, las autoridades confirmaron que el tránsito permanecerá interrumpido hasta que finalicen por completo las tareas de limpieza y se determine que la zona ofrece garantías de seguridad para la circulación.

La medida preventiva responde a la necesidad de evitar la exposición de conductores y pasajeros a un sector comprometido por los recientes movimientos de material.

En ese marco, la reapertura de la ruta dependerá de dos condiciones esenciales:

Finalización del despeje total de la calzada

Garantía de seguridad en el kilómetro 47

Hasta que ambos puntos estén cumplidos, la restricción continuará vigente.