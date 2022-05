Odontólogos vuelven a prestar servicio con OSEP

Luego de meses de conflicto por la falta de pago de las presentaciones, el Circulo Odontológico de Catamarca había tomado la decisión de cortar el servicio a los afiliados de la Obra Social de la Empleados Públicos. Ahora, y tras cuarenta y ocho horas, la institución anunció la normalización de las prestaciones.

Según lo comunicado por la institución, OSEP hizo efectivo el pago de lo pendiente “correspondiente a Febrero 2022 y por lo tanto, a partir del día de hoy se levanta la medida de corte de servicio a la obra social”.

La resolución del conflicto se dio luego que el COC reclamara durante meses estos fondos, hecho que hasta derivó que un grupo de odontólogos decidieran abrirse del Circulo y cortar los servicios, ante el cansancio no solo de no recibir los pagos sino de no percibir de parte de su entidad una postura fuerte ante la directiva de la obra social.

En tanto, se advierte que lo abonado, según lo informado no es la deuda total de los cuatro meses adeudados, sino solo lo del segundo mes del año, por lo que habrá que ver cómo se sigue sosteniendo la delicada situación. La cual no es privativa a estos profesionales sino que es igualitaria para todos los colegiados quienes invariablemente está solicitando que OSEP se ponga al día con el pago.