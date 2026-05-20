Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

La ola polar continuará dominando el escenario climático en gran parte de la Argentina durante los próximos días. Luego de un fin de semana marcado por un fuerte descenso de temperatura, el ingreso de un nuevo frente frío volverá a intensificar las condiciones invernales y prolongará el período de bajas marcas térmicas en distintas provincias del país.

El pronóstico meteorológico anticipa la persistencia de heladas matinales, máximas muy bajas, viento del sector sur y aumento de nubosidad en varias regiones. La situación se mantendrá estable hasta el sábado, en un contexto atmosférico dominado por aire polar y condiciones anticiclónicas sobre el centro y norte argentino.

Un nuevo frente frío está llegando

El avance de un nuevo sistema frontal comenzará a sentirse desde este martes en la Patagonia y avanzará progresivamente hacia el centro y norte del país entre miércoles y jueves. Este fenómeno reforzará el aire frío ya instalado y extenderá varios días más el escenario de temperaturas extremadamente bajas.

El impacto del sistema se reflejará especialmente en el incremento del viento sur sobre provincias del centro argentino. Posteriormente, esa circulación fría alcanzará también al norte del país, consolidando un ambiente típicamente invernal en amplias regiones.

Entre los principales efectos previstos se destacan:

Refuerzo del aire polar ya presente sobre gran parte del territorio nacional.

ya presente sobre gran parte del territorio nacional. Viento sur persistente en provincias centrales y del norte argentino.

en provincias centrales y del norte argentino. Temperaturas máximas muy bajas , incluso con posibilidad de nuevos descensos.

, incluso con posibilidad de nuevos descensos. Mayor nubosidad en sectores de Buenos Aires y regiones del norte.

en sectores de Buenos Aires y regiones del norte. Heladas frecuentes durante las mañanas.

En la provincia de Buenos Aires, las jornadas soleadas que marcaron el comienzo de la semana comenzarán a dar paso a un incremento de la nubosidad. A esto se sumarán condiciones inestables persistentes en sectores de la Costa Atlántica, donde el tiempo continuará mostrando variaciones asociadas al avance del frente frío.

El frío se extenderá al NOA, Cuyo y norte argentino

El cambio de condiciones también alcanzará a las regiones del NOA, Cuyo y el norte argentino. Allí se espera una mayor presencia de nubosidad parcial acompañada por circulación de viento sur.

Aunque las temperaturas mínimas podrían mostrar un leve ascenso respecto de los primeros días de la semana, el alivio no será significativo debido a que las máximas continuarán en valores muy bajos. Incluso, en algunas zonas podrían descender algunos grados más a medida que avance la semana.

El panorama general continuará caracterizado por una fuerte estabilidad atmosférica en buena parte del país. Esa situación responde a la presencia de condiciones anticiclónicas sobre el centro y norte argentino, un escenario que favorece jornadas estables, cielos variables y persistencia del aire frío.

Heladas persistentes y mañanas gélidas

Entre el jueves y el sábado volverán a consolidarse las condiciones de estabilidad atmosférica debido al desplazamiento de un centro de alta presión desde el norte de la Patagonia hacia la región central y el sur del Litoral.

Este sistema permitirá que continúen las mañanas con temperaturas extremadamente bajas y nuevas heladas en amplias zonas del país. El ambiente frío persistirá tanto en áreas urbanas como rurales, reforzando la presencia de un invierno riguroso en distintas provincias argentinas.

Las proyecciones meteorológicas indican que durante esos días predominarán:

Cielos variables y estabilidad atmosférica .

. Heladas matinales generalizadas .

. Temperaturas mínimas muy bajas .

. Ambiente frío persistente durante gran parte de la jornada.

El escenario se mantendrá prácticamente sin cambios relevantes hasta el sábado, consolidando una de las semanas más frías del período reciente.

El noroeste argentino, la excepción del mapa climático

Dentro del panorama general dominado por el aire polar, el noroeste argentino presentará algunas diferencias respecto del resto del país.

Las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán mantendrían abundante nubosidad baja y condiciones de mayor humedad. En las últimas provincias, existirán posibilidades de lloviznas y lluvias débiles aisladas en distintos momentos de la semana.

Esta situación generará un comportamiento algo distinto respecto de otras regiones, donde predominarán condiciones más secas y estables. Sin embargo, el ambiente frío también continuará presente en el NOA, aunque acompañado por mayor cobertura nubosa.

Cuándo comenzará a mejorar el tiempo

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, recién a partir del domingo comenzaría a producirse una modificación en la circulación atmosférica. El desplazamiento del sistema de alta presión hacia el Atlántico permitirá el ingreso de vientos del sector nor-noreste, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en distintas regiones del país.

Ese cambio comenzaría a generar un ambiente algo más templado durante el inicio de la próxima semana, poniendo fin progresivamente al período de frío extremo que dominará gran parte de la Argentina hasta el sábado.