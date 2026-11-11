Operativo de seguridad por el Papa en Luján: 12 mil efectivos para custodiarlo

La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá este miércoles un importante dispositivo de seguridad, con 11.365 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires destinados a custodiar los desplazamientos del Sumo Pontífice y garantizar las condiciones de seguridad durante la misa central que encabezará en la Basílica de Luján.

El megaoperativo contempla la participación de distintas dependencias policiales, fuerzas especializadas y organismos encargados de la prevención, el control del orden público, la investigación criminal, la seguridad vial y la asistencia ante eventuales emergencias. La distribución del personal responde a diferentes funciones dentro de un esquema que abarcará tanto el recorrido del Papa como los alrededores del templo y los principales accesos a la ciudad.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el dispositivo estará integrado por 11.365 uniformados, organizados en ocho grandes áreas operativas. La planificación contempla personal de seguridad y prevención, cadetes e institutos, orden público, investigación e inteligencia, seguridad vial, grupos especiales, emergencias y apoyo logístico.

El despliegue no se concentrará únicamente en el momento de la ceremonia religiosa. También comprenderá el traslado del Pontífice, los controles en los puntos estratégicos, las restricciones vehiculares y las medidas especiales destinadas a evitar cualquier situación que pueda comprometer el desarrollo de las actividades previstas.

La implementación comenzó de manera escalonada el miércoles 4 de noviembre, cuando se incorporaron los primeros 626 efectivos. Desde entonces, el número de uniformados fue aumentando progresivamente hasta alcanzar el total previsto para este miércoles.

Cómo estarán distribuidos los 11.365 efectivos

La planificación de seguridad contempla una distribución específica de los recursos humanos, con diferentes responsabilidades según las características de cada área. El mayor contingente estará destinado a las tareas de seguridad y prevención, mientras que también habrá una importante cantidad de personal afectado al orden público, la formación y las tareas de investigación.

De acuerdo con el detalle informado, la composición del operativo será la siguiente:

Seguridad y prevención: 4.242 efectivos. Corresponden a UTOI, FBA, GPM, Rural y las Superintendencias de Seguridad AMBA e Interior.

Cadetes e institutos: 2.230 efectivos. Personal perteneciente a los institutos y estructuras de formación policial.

Orden público: 1.706 efectivos. Integrantes de Infantería y Caballería.

Investigación e inteligencia: 1.164 efectivos. Personal de las DDI, Narcotráfico, Inteligencia y Crimen Organizado.

Seguridad vial: 878 efectivos. Destinados a los controles y tareas relacionadas con la circulación vehicular.

Grupos especiales: 371 efectivos. Integrantes de GAD, Jaguar, Halcón, Explosivos, FOE y Negociadores.

Emergencias: 260 efectivos. Personal de Bomberos, Riesgos Especiales, COE y Dirección Aérea.

Apoyo y logística: 514 efectivos. Comprende comunicaciones, políticas de género, servicios sociales, logística, transporte, ecológica, COP y traslado de detenidos.

Esta estructura permitirá cubrir diferentes aspectos de la jornada, desde la protección del recorrido papal hasta la organización de los accesos, la prevención de incidentes y la respuesta ante posibles emergencias.

La presencia de unidades especializadas también tendrá un papel importante dentro del dispositivo, particularmente en materia de investigación, inteligencia, explosivos, negociación y control de situaciones que requieran una intervención específica.

Cierre total del Acceso Oeste y desvíos para el tránsito

Una de las medidas centrales del operativo estará vinculada con la circulación vehicular. A partir de la medianoche de este martes se dispondrá el cierre total del Acceso Oeste, con un bloqueo absoluto de la autopista en ambos sentidos de circulación, desde la avenida General Paz hasta la ciudad de Luján.

La restricción tendrá un alcance importante, ya que impedirá el tránsito por ese corredor durante el desarrollo de las actividades relacionadas con la visita del Papa.

Como consecuencia de esta disposición, tanto el tránsito pesado como los vehículos particulares deberán utilizar recorridos alternativos. Los desvíos establecidos serán por la Ruta 8 y la Ruta 7 vieja, que funcionarán como vías alternativas para quienes necesiten desplazarse por la zona.

La organización del tránsito estará acompañada por controles policiales en distintos puntos estratégicos, con el propósito de ordenar la circulación y garantizar el cumplimiento de las restricciones dispuestas.

A las 9:00, la Policía de la provincia de Buenos Aires asumirá el control operativo de los retenes y los desvíos ubicados en los nodos de General Paz y Acceso Oeste. Desde esos sectores se coordinará la circulación y el cumplimiento de las disposiciones de seguridad.

Blindaje del espacio aéreo y prohibición de drones

El dispositivo también incluirá medidas especiales de protección del espacio aéreo. A partir de las 8:00 de la mañana, está previsto implementar un blindaje que comprenderá el control total del espacio aéreo inferior y superior.

En paralelo, se procederá al encendido de inhibidores de señal y comunicaciones en toda la zona, dentro de un esquema que establece la prohibición total de drones.

Estas medidas formarán parte de las acciones preventivas previstas para acompañar el desplazamiento del Sumo Pontífice y el desarrollo de la ceremonia religiosa. El control del espacio aéreo se sumará así al despliegue terrestre de efectivos y a las restricciones de circulación que se aplicarán en los alrededores de la Basílica.

La combinación de controles terrestres, restricciones vehiculares, inhibidores de señal y vigilancia aérea integrará el esquema de seguridad diseñado para la jornada.

La llegada del Papa a Luján y el traslado en el Papamóvil

De acuerdo con el cronograma previsto, León XIV llegará a Luján a las 10:00. El ingreso a la ciudad se realizará por la Rotonda Ana de Matos, donde tendrá lugar el transbordo al Papamóvil.

Desde ese punto comenzará el recorrido hacia la Basílica de Luján, en el marco del operativo especial dispuesto para acompañar cada movimiento del Pontífice. El traslado estará bajo una estricta custodia policial, con personal distribuido en los diferentes sectores del recorrido y en los puntos de control establecidos previamente.

La llegada a la ciudad constituirá uno de los momentos centrales de la jornada, debido a la concentración de las medidas de seguridad alrededor del desplazamiento papal y de la ceremonia religiosa que encabezará en el templo.

A las 12:00 está previsto el cierre del evento, con la finalización de la misa central y de las actividades protocolares que se desarrollarán en la Plaza Belgrano.

Una vez concluidas esas actividades, el Papa iniciará un traslado directo hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde abordará el vuelo que lo llevará rumbo a Perú. Ese desplazamiento también contará con un fuerte corredor de seguridad, diseñado para acompañar el trayecto desde Luján hasta el aeropuerto y garantizar la custodia del Sumo Pontífice durante su salida del país.

Restricciones en los alrededores de la Basílica

Las medidas de seguridad también alcanzarán a quienes concurran a la ceremonia religiosa. En ese sentido, se estableció que no se podrá ingresar con vehículos dentro de un radio de tres kilómetros alrededor de la Basílica de Luján.

La restricción comprenderá un amplio sector de la ciudad y estará acompañada por cortes específicos en calles consideradas estratégicas para la circulación. Entre las arterias que permanecerán completamente cerradas al tránsito se encuentran San Martín, Mitre y Las Heras. Estos cortes formarán parte del esquema de organización de los accesos y de protección del área donde se desarrollarán las actividades.

A los controles vehiculares se sumarán procedimientos de seguridad personal en los sectores destinados al ingreso de los asistentes. La Gendarmería Nacional y la Policía Federal tendrán a su cargo la realización de cacheos en los denominados Patios Peregrinos.

En función de estas disposiciones, las autoridades solicitaron a las personas que concurran que eviten llevar determinados objetos y reduzcan al mínimo sus pertenencias, con el objetivo de facilitar los procedimientos de revisión y evitar demoras en las filas de acceso.

Las recomendaciones establecidas son las siguientes:

No concurrir con objetos cortantes.

Evitar banderas que tengan palos rígidos.

Llevar mochilas pequeñas, con una capacidad máxima de 15 litros.

Respetar los controles y las indicaciones del personal de seguridad durante el ingreso.

La limitación sobre el tamaño de las mochilas apunta a agilizar las revisiones y evitar que los procedimientos de control provoquen demoras en las filas de acceso a los sectores habilitados.