Viernes primaveral en Catamarca: así va a estar el clima

Se viene una jornada con buenas condiciones climáticas en la previa del fin de semana y del final del mes de octubre. Para confirmar esto, este viernes tendrá presencia de nubosidad, temperaturas que irán en ascenso hacia la tarde y bajas y casi nulas probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada, las condiciones estuvieron marcadas por un cielo mayormente nublado y el viento soplando desde el sector Norte, con velocidades estimadas entre los 7 y los 12 kilómetros por hora. Con el avance de la mañana, el panorama presentará algunas modificaciones en las condiciones de nubosidad. El cielo estará parcialmente nublado lo que abre la posibilidad de tener presencia de sol. La temperatura se mantendrá en 16 grados.

Para este tramo de la jornada, el SMN indica cero chances de lluvias. En cuanto al viento, continuará predominando desde la misma dirección, aunque con velocidades superiores a las de la madrugada, estimadas entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

Tarde primaveral

El período de la tarde concentrará el registro térmico más elevado de este viernes en Catamarca. Según los datos disponibles, la temperatura llegará a los 30 grados, convirtiéndose en el valor máximo previsto para este día.

En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que permanezca mayormente nublado. De esta manera, la nubosidad será una de las características predominantes. El viento presentará un cambio en su dirección predominante y pasará a soplar desde el Noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

La noche mantendrá la nubosidad

Hacia la noche, se anticipan unos 22 grados. Las condiciones del cielo continuarán mayormente nubladas, manteniendo la característica de nubosidad que estará presente durante buena parte del viernes. En relación con el comportamiento del viento, se prevé que retome la dirección Norte, con velocidades estimadas entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

De esta manera, Catamarca transitará el final de la semana con nubosidad variable, temperaturas primaverales y el viento mantendrá velocidades moderadas mayormente del sector Norte.