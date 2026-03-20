Otoño 2026 en Argentina: cuándo comienza la nueva estación y qué fenómeno astronómico marca el cambio

En el hemisferio sur, el inicio del otoño marca una transición significativa en las condiciones climáticas y ambientales. En la Argentina, esta estación, caracterizada por la baja de temperatura y el cambio en la coloración de las hojas de los árboles, comenzará oficialmente el 20 de marzo de 2026.

De acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el fenómeno que da inicio a esta estación se producirá a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Este momento no solo representa el comienzo del otoño, sino también el fin del verano en el país y en todo el hemisferio sur.

A partir de ese instante, la nueva estación se extenderá hasta el 21 de junio, fecha en la que está previsto el inicio del invierno.

El equinoccio: el fenómeno que define el inicio

El cambio de estación no responde únicamente a una cuestión de calendario, sino a un fenómeno astronómico preciso: el equinoccio. Este evento ocurre cuando los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre la línea del ecuador, generando un equilibrio particular en la iluminación del planeta.

Como consecuencia directa de este alineamiento, se produce un fenómeno distintivo:

El día y la noche tienen exactamente la misma duración

Este equilibrio lumínico se manifiesta de manera simultánea en todo el planeta y constituye uno de los eventos astronómicos clave del año.

El término "equinoccio", de origen latino, significa precisamente "noche igual", en referencia a esta igualdad entre las horas de luz y de oscuridad.

Un fenómeno global que ocurre dos veces al año

A lo largo del año, se registran dos equinoccios: equinoccio de otoño y equinoccio de primavera. Estos eventos marcan el inicio de ambas estaciones, pero de forma inversa según el hemisferio. En este sentido:

En marzo, el hemisferio sur inicia el otoño, mientras que en el hemisferio norte comienza la primavera.

En septiembre, ocurre el proceso inverso: el sur entra en primavera y el norte en otoño.

Durante estos momentos, la línea que divide el día y la noche —conocida como terminador— atraviesa los polos norte y sur, lo que provoca que todos los puntos del planeta reciban la misma cantidad de horas de luz y de sombra en una jornada.

Este fenómeno se repite dos veces al año, coincidiendo con el inicio de las estaciones intermedias.

Características del otoño en el hemisferio sur

El otoño es una estación que se distingue por una serie de cambios progresivos en el ambiente. Entre sus rasgos principales se destacan:

Descenso de las temperaturas, dejando atrás los valores extremos del verano

Transformación del paisaje, con hojas que cambian del verde a tonos anaranjados

Transición hacia condiciones más frías, que culminan con la llegada del invierno

Estos cambios forman parte de un proceso natural que se inicia con el equinoccio y se desarrolla a lo largo de los meses siguientes.

Equinoccio y solsticio: dos fenómenos distintos

El equinoccio no es el único evento astronómico que determina el cambio de estaciones. También existen los solsticios, que marcan el inicio del verano y del invierno.

La diferencia principal entre ambos fenómenos radica en la posición del Sol respecto al ecuador y en la duración del día y la noche.

En el caso del equinoccio:

El Sol se ubica directamente sobre el ecuador

El día y la noche duran aproximadamente 12 horas cada uno

En cambio, durante los solsticios:

El Sol alcanza su máxima distancia del ecuador

Se produce el día más largo o más corto del año, según el hemisferio

Esto genera variaciones marcadas en la cantidad de luz solar:

Días más largos en verano

Días más cortos en invierno

Un momento clave en el calendario astronómico

El inicio del otoño 2026 en la Argentina, definido con precisión por el Servicio de Hidrografía Naval, representa un punto de inflexión en el calendario astronómico y climático.

El 20 de marzo a las 11.46 (HOA) no solo marca un cambio de estación, sino también un fenómeno de alcance global que establece un equilibrio único entre el día y la noche. A partir de ese momento, el país ingresará en una etapa de transición que se extenderá hasta el comienzo del invierno, completando así un nuevo ciclo anual.