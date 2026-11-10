Otra jornada de viento y calor para Catamarca

Catamarca tendrá este martes una jornada marcada por el ascenso de la temperatura, en la previa de los casi 40 grados que se vienen para este jueves. Las condiciones de nubosidad se mantienen variables y con predominio de vientos del sector Noreste durante las primeras horas del día.

De acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el Inombrable sigue siendo protagonista, sobre todo con las ráfagas que alcanzarán ráfagas de hasta 59 km/h.

Mañana con cielo algo nublado

Hacia la mañana, las condiciones meteorológicas mantendrá el cielo algo nublado y una temperatura que llegará a los 24 grados. El viento seguirá soplando desde el Noroeste, aunque con una intensidad menor. Las velocidades previstas para ese momento del martes oscilarán entre los 13 y 22 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La tarde tendrá la temperatura máxima de 31 grados

El período de mayor temperatura se registrará durante la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 31 grados, convirtiéndose en el momento más caluroso de este martes. En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que esté mayormente nublado.

El viento continuará soplando desde el mismo sector, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Para este tramo del día no se informan ráfagas.

La noche llegará con viento del sur

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 27 grados, mientras que el cielo volverá a presentar condiciones de nubosidad parcial. A diferencia de las horas anteriores, la dirección predominante del viento cambiará hacia el sector Sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Tampoco se prevén ráfagas para este tramo de la jornada.

De esta manera, el martes tendrá como principales características una temperatura máxima de 31 grados, nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones, con ráfagas de mayor intensidad durante la madrugada y la mañana.