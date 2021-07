Otro caso de un niño que necesita urgente el botón gástrico para alimentarse

“Nosotros no nos animábamos hacer públicas algunas cosas, pero lamentablemente por la situación que estamos pasando es muy difícil seguir. El estado en el que está mi hijo nos da fuerza para buscar soluciones. No queremos molestar a nadie, lo que paso con Tadeo nos movilizó”, comenzó diciendo Abigaíl Ruíz, mamá de Alexander Josué de tres años de edad que se encuentra internado en el Hospital de Niños “Eva Perón”.

En diálogo con LA UNION la mujer comentó que la noticia que publicó este medio sobre el caso de Tadeo que también necesitaba el dispositivo gástrico para alimentarse por boca la impulsó a contar su historia. Tadeo recibió la ayuda de la gente, ya tiene puesto su botón gástrico y fue dado alta (ver nota parte). El dispositivo tiene un costo estimado en 45 mil pesos.

En caso de Alexander Josué, oriundo de esta Capital el dispositivo también sería clave para poder alimentarse por boca, su mamá aseguró que desde hace dos meses solo recibe líquido por la sonda.

Consultada sí pidió ayuda al Ministerio de Salud de la provincia, Abigail expresó: “Nos tienen con vueltas desde hace más de un mes. Él (por Alexander Josué) necesita de urgencia tener el botón gástrico. Mi bebe nació con falta de oxigeno, eso le afecto la parte neurológica, no habla ni camina. Es como un bebe, su crecimiento se detuvo”.

En ese contexto, la mujer explicó que su abuela es quien realiza los trámites de pedido de asistencia estatal.

“Le dijeron a mi abuela que vaya el lunes a ver que solución le daban, por el tema de botón imagino que será. Después de que se conoció el caso de Tadeo todo se comenzó a mover. En un principio nos dijeron que de aquí a 6 semanas iba a estar y bueno estamos en espera todavía”, expresó la mamá de Alexander Josué y agregó que no pierde la esperanza de que puedan ayudarla.

Durante la entrevista, la mujer relató los difíciles momentos que tuvieron que atravesar y los obstáculos que fueron sorteando en búsqueda de una mejor calidad de vida para su hijo.

“La primera vez que hicimos el trámite del botón estuvimos un año y medio en espera y me dieron recién el botón. Ahora por segunda vez, no sabemos que tiempo ira a demorar. Llevamos un poco más de un mes de espera, lo necesita de urgencia porque cada tanto lo llevan a terapia intensiva y se decae. Cada vez que le dan el alta no llega a cumplir los 30 días y vuelve a debilitarse, tiene recaídas y vuelven a internarlo todo es por el botón gástrico. Mi hijito tiene dos operaciones en el estomago y estamos esperando una solución. Sí no conseguimos el botón y le dan el alta del hospital, estamos corriendo el riego de que se vuelva a descompensarse y le pase algo en casa”, manifestó.

La mujer reveló que hace dos mes meses que recién comenzó a cobrar una pensión por discapacidad y que en un plazo de 3 meses tendría la obra social. Abigail se encuentra en situación de vulnerabilidad social y piden a quienes puedan colaborar con ella comunicarse al 3834-994798.

“En el mes de enero de este año le hicieron la primera cirugía y resulta que después de la operación empezó a perder todo, el botón estaba suelto. Alexander Josué pasó un tiempo así, luego se dieron cuenta que se rompió el botón y empezó a estar internado más seguido. Después le pusieron algo provisorio (sonda), que es por donde se alimenta, hasta tanto tenga el botón. Ya hace dos meses que esta con la sonda desde que le sacaron el botón, por eso es tan necesario y urgente que mi hijo tenga el dispositivo para pueda comer por boca para que recupere su peso”, concluyó.