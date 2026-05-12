Padres de alumnos de Antofagasta de la Sierra endurecen la protesta y cortan la ruta

La tensión en Antofagasta de la Sierra escaló este martes luego de que padres de alumnos de la Escuela Primaria Nº 494 "Cámara de Diputados" decidieran avanzar con un corte sobre la Ruta Provincial Nº 43 para reclamar por la situación del comedor escolar y la falta de respuestas oficiales ante la reducción del servicio alimentario destinado a los estudiantes.

La medida comenzó aproximadamente a las 6 de la mañana y representa un endurecimiento de las acciones que las familias venían llevando adelante durante los últimos días. El conflicto se originó a partir de la denuncia por la falta de condiciones habituales en la prestación de desayuno, almuerzo y merienda para los niños y niñas que asisten a la institución educativa.

Según expresaron los padres, el problema impacta de manera directa sobre estudiantes que cumplen jornada completa dentro del establecimiento y dependen diariamente del servicio alimentario escolar. La protesta se instaló como uno de los principales focos de preocupación en la localidad puneña y generó repercusión a nivel provincial, sumando además pronunciamientos de organizaciones vinculadas a los derechos humanos y la educación.

El reclamo de las familias

La decisión de cortar la ruta llegó después de varias jornadas de protesta impulsadas por los padres de los alumnos. Inicialmente, las familias habían optado por no enviar a sus hijos a clases como forma de visibilizar el conflicto y exigir respuestas concretas de las autoridades.

Sin embargo, al no obtener soluciones, resolvieron profundizar las medidas de fuerza. En un mensaje difundido públicamente, los padres explicaron los motivos de la protesta y señalaron que continuarán con las acciones hasta recibir una respuesta definitiva sobre el funcionamiento del comedor escolar.

"Los padres de los niños de la escuela primaria N°494 seguimos con las medidas que se tomó el día jueves y viernes en la escuela primaria en no mandar los niños a la institución, ya que no hubo ninguna respuesta a respecto de la problemática que nos aqueja", expresaron.

En el mismo comunicado, remarcaron que el corte de ruta fue adoptado ante la ausencia de soluciones por parte del Programa de Inclusión y Oportunidades y del Ministerio de Educación.

Las familias reclaman una actualización de los montos del Programa P.I.O dado que a la fecha la partida presupuestaria, además de tener demoras, solo calcula un monto de $900 pesos por día por alumno, valor insuficiente para las necesidades básicas de los alumnos. La cifra ha generado debate y al respecto, el Gobernador Raúl Jalil en declaraciones radiales del pasado viernes, había indicado que este tema iba a ser analizado en el transcurso de esta semana.

"Queremos un aumento de la partida no queremos migajas, por favor, ni soluciones por 2 o 3 días buscamos una solución definitiva para el comedor escolar, por eso nos vemos obligados a tomar estas medidas", manifestaron.

El impacto sobre la jornada escolar

De acuerdo con lo denunciado por los padres, la reducción del servicio alimentario provocó modificaciones en el funcionamiento habitual de la escuela y afectó directamente la jornada escolar de los estudiantes. Las familias sostienen que la falta de garantías en la provisión de alimentos derivó en la decisión colectiva de retirar a los niños de las aulas hasta que se restablezcan las condiciones previas del comedor.

El reclamo pone el foco especialmente sobre los estudiantes que permanecen durante varias horas dentro del establecimiento educativo y que dependen de las comidas brindadas por la institución. En ese contexto, la protesta fue creciendo durante los últimos días hasta desembocar en el bloqueo sobre la Ruta Provincial Nº 43, una de las principales vías de circulación de la zona.

La intervención y el pronunciamiento de SERPAJ

La situación también motivó la intervención pública del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que difundió un comunicado manifestando su preocupación por lo que ocurre en la villa de Antofagasta de la Sierra.

La organización indicó que integrantes de SERPAJ se encontraban en la localidad realizando talleres de promoción de Derechos Humanos cuando fueron convocados por familias que mantenían una permanencia dentro de la escuela. Según el organismo, los padres ya habían decidido no enviar a sus hijos a clases "mientras no se restituyan el desayuno, almuerzo y merienda", situación que además produjo una reducción de la jornada escolar.

En el documento difundido públicamente, SERPAJ advirtió sobre posibles vulneraciones de derechos de niños y niñas vinculadas a las condiciones alimentarias y educativas.

Además, la entidad cuestionó la presencia policial dentro del establecimiento educativo y señaló que durante reuniones entre familias, directivos y autoridades educativas se registraron momentos de tensión y reclamos cruzados.