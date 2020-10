Palladino confirmó que se sigue en Amarillo y pidió trabajar más en red por lo de Capayán

Ante el fallecimiento del primer paciente de Covid-19 en nuestra provincia, la ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, comentó al respecto que “ayer fue un día triste para todos, para la familia y para los equipos de Salud también”. La funcionaria mencionó al respecto que el equipo de Salud Mental asistió a los familiares porque “fueron muchos días de internación” y resulta fuerte para la familia, por no haber estado en contacto, no poder despedirse de su ser querido. “Siempre cuando hay un fallecimiento de una persona, genera dolor, genera reacción de todos, no solo de los familiares, sino también de los equipos porque lo que buscan siempre los equipos de Salud, sobre todo en los pacientes críticos, es acompañar a esa persona, a ese paciente, brindándole desde afuera toda la asistencia para que su organismo pueda responder y rehabilitar sus órganos, poder para ir sacando esa ayuda externa de aparatos que lo mantienen en la lucha”, señaló Palladino.



En Amarillo

Luego, tras detallar que en estos momentos en Terapia Intermedia se encuentran 11 pacientes y que solo uno de ellos está con respirador, confirmó que hasta el jueves, Catamarca sigue en Amarillo. “La evaluación se hace semanalmente, salvo que surjan situaciones agudas, como la duplicación de casos o la ocupación en respiradores”. Seguidamente, acotó: “Es verdad que estos últimos cinco días tuvimos más casos, pero no se ha llegado a los indicadores que digan que hay que pasar a otra etapa”. Y, en este sentido, apuntó que “en toda la provincia, hay entre 700 y 800 personas aisladas, sumando los positivos de ayer. Todo es muy dinámico”.



Rojo en Capayán

Consultada por Radio Valle Viejo sobre el pase a Rojo en el municipio de Capayán, la ministra descartó que no exista diálogo entre los funcionarios municipales y el COE provincial y apeló a la autonomía de cada organismo. No obstante esta aclaración, Palladino indicó: “El tema es que a veces los municipios o COE toman estas decisiones como medida de cuidado y ahora eso (por la decisión) lo estamos estudiando. Aunque cada municipio tiene autonomía”. Seguidamente, apuntó a la necesidad de “trabajar en red”. En este sentido y para generar claridad, comentó que esta semana, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, iniciará diálogo con los intendentes para poder coordinar el trabajo y que “sea más en red”.