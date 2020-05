Palladino respondió a la crítica de los pocos testeos y aseguró que solicitó kits a Nación

La ministra de Salud de la provincia dio precisiones ayer sobre la fecha de inauguración del Hospital Monovalente “Carlos Malbrán”, indicando que está prevista que se concrete entre el jueves y viernes de esta semana. En este sentido, precisó que ayer se realizaban las pruebas del sistema de oxígeno y la puesta a punto de los demás elementos sanitarios.

Durante el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, la funcionaria salió al cruce de las declaraciones del infectólogo riojano, Claudio Strasorier, quien puso en duda el cero de la provincia. El profesional había comentado sobre los pocos testeos que lleva realizados nuestra provincia. En este sentido, el director del Instituto Privado de Infectología de La Rioja dijo: “tienen un número de terminaciones o test que creo no llegaron a las doscientas. Tendrían que testear más y me parece algo inaudito que no tengan casos en Catamarca”.

Ante esto, Palladino respondió que los kits fueron solicitados a Nación hace veinte días y que ellos tendrán como destinatarios las 1.800 personas que estuvieron en aislamiento. “Nosotros los solicitamos para hacer un estudio epidemiológico con estas personas, especialmente con las 632 que son las que están hoy en esta cuarentena especial, por haber viajado o venido de una provincia donde hay virus”.

En la misma línea y defendiendo lo hecho desde su cartera, la ministra reconoció que la provincia puede tener casos, tal como lo indicó Strasorier. Y sumó datos estadísticos señalando que en marzo del año pasado hubo aproximadamente 50 muertes más que este año de gripe o neumonía y que, en ese mismo lapso de tiempo, la ocupación de camas de Terapia Intensiva no fue mayor. Aseguró también que se testearon actualmente los casos de neumonías de pacientes internados tanto en el sector privado como en el público, teniendo como referencia los antecedentes de viajes y los síntomas del coronavirus, y sobre este universo, el resultado fue “negativo”. “Entonces, podemos inferir que, por el momento, o llegó y es asintomático y ha estado en su aislamiento y por eso no contagió a otro, o todavía no llegó a Catamarca, pero sabemos que podemos llegar a tenerlo”, apuntó la responsable de Salud.