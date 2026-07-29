Turista relató las 24 horas que pasó atrapado por la nieve: hubo "algo de inconsciencia"

Lo que estaba previsto como parte de un recorrido por el norte argentino durante las vacaciones de invierno terminó transformándose en una experiencia extrema para Fernando Millán, un turista bonaerense que permaneció junto a su familia cerca de 24 horas dentro de una camioneta cubierta por la nieve en la zona de El Balcón del cerro Pissis, en Catamarca.

Tras ser rescatado, el viajero relató que el cambio de las condiciones climáticas fue repentino y que el fenómeno conocido como viento blanco cubrió completamente el camino en apenas unos minutos, dejando inmovilizada a una caravana de vehículos que transitaba por la alta montaña.

En diálogo con Radio San Francisco, Millán reconstruyó los momentos vividos y reconoció que, además de las dificultades provocadas por el clima, existió "un poco de inconsciencia de los mismos turistas" al continuar el recorrido pese a las advertencias existentes en la zona.

"En quince minutos el viento blanco tapó todo"

El turista explicó que antes de iniciar el recorrido se había informado sobre los caminos y rutas para visitar El Balcón del Pissis y que conocía el pronóstico que anticipaba la posibilidad de fuertes vientos. "Sabíamos que a partir de la 1 podía haber viento, salimos temprano y salimos antes de la 1 y ya a las 2 de la tarde quedamos segundos, atrás de otra camioneta y no pudimos avanzar", relató.

Según su testimonio, el principal inconveniente fue la rapidez con la que cambió el escenario. "El viento blanco tapó todo el camino en quince minutos", explicó, al recordar que hasta ese momento avanzaban "medio con lo justo", pero llegó un instante en el que ya no pudieron continuar.

Desde ese momento, describió, comenzó un período marcado por la incertidumbre.

La noche dentro de una camioneta cubierta por la nieve

Luego de advertir que no podían continuar el recorrido, los turistas dieron aviso a las fuerzas de seguridad para solicitar asistencia. Sin embargo, mientras aguardaban el rescate, la nieve comenzó a acumularse rápidamente sobre los vehículos. "Fue en cuestión de horas. Desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche nos quedamos en la camioneta, y quedó todo tapado", recordó.

La situación se volvió aún más compleja cuando la nieve cubrió incluso el caño de escape del vehículo. Millán explicó que, debido a esa circunstancia, no podían mantener la calefacción encendida porque existía el riesgo de intoxicarse con monóxido de carbono. "No podíamos abrir los vidrios y tampoco podíamos calefaccionarnos porque el propio monóxido nos podía ahogar", señaló.

En la camioneta viajaban cinco personas, quienes permanecieron allí hasta que comenzaron las tareas de rescate.

El rescate y una noche de temperaturas extremas

En medio de la noche, uno de los ocupantes de otra camioneta logró acercarse para ayudarlos. Según relató Millán, ese hombre les permitió bajar los vidrios y salir por las ventanas del vehículo.

"Después nos íbamos cambiando de una camioneta a otra", recordó. El turista también describió las condiciones extremas que enfrentaron durante la noche.

"Pasamos mucho frío, sobre todo cuando uno no está habituado a este tipo de cosas", afirmó, luego de conocer que durante la noche y la madrugada se registraron temperaturas superiores a diez grados bajo cero en la región.

Las consecuencias físicas del episodio todavía eran visibles al momento de brindar su testimonio. Millán mostró las ampollas en sus manos, producto de las quemaduras ocasionadas por el intenso frío, y relató: "Llegó un momento que ni las manos ni los pies sentía".

La autocrítica del propio turista

Al analizar lo ocurrido, Fernando Millán también realizó una reflexión sobre la preparación de quienes recorren la alta montaña. Reconoció que en el ingreso al circuito existe un cartel que advierte sobre las condiciones que pueden presentarse y la necesidad de estar preparados.

"También es un poco de inconsciencia de los mismos turistas porque cuando uno llega ahí al kilómetro cero hay un cartel grande que dice que hay que estar preparado para este tipo de cosas y ninguno estábamos preparados salvo la gente de acá", expresó. Mientras intentaban encontrar una salida, los ocupantes de las camionetas comenzaron a reorganizar los vehículos y buscar alternativas para descender hasta que, pasadas las 21.30, llegaron caminando los agentes de Defensa Civil.

Millán destacó que el personal intentó despejar el camino, aunque las condiciones lo hicieron imposible. "Intentaron limpiar el camino y fue imposible, buscaron alternativas y bajamos por otro camino con las camionetas, se encajaban de uno y hubo que ayudarlos", recordó.

Finalmente, explicó que permanecieron 24 horas sobre la camioneta, que aún continúa en la alta montaña cubierta por la nieve, a la espera de que las rutas puedan despejarse para recuperarla. Aunque la familia tenía previsto continuar su recorrido por otro destino del NOA, el episodio modificó completamente los planes. "Quedamos de noche en la montaña y sin nada. Lo tomo como una experiencia más", manifestó.

Qué dijo la Asociación de Guías de Turismo

Tras el operativo de rescate, la presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Catamarca, Juana Noguera, también se refirió a lo sucedido y planteó la necesidad de fortalecer la prevención.

La dirigente sostuvo que "responsables somos todos: como provincia, como pobladores o como trabajadores", al señalar que en este tipo de actividades están en juego tanto la seguridad de los visitantes como la de quienes intervienen en los rescates. Asimismo, indicó que existe información cruzada sobre lo ocurrido y señaló que los guías de Fiambalá y Antofagasta, que también habían sido noticia la semana anterior, no habían expresado públicamente su posición.

"Desde acá yo no puedo saber qué está pasando allá más allá de lo que nos cuentan los medios", afirmó.

Finalmente, Noguera también reflexionó sobre la capacitación de quienes desarrollan actividades vinculadas al transporte de turistas y sostuvo que, en ocasiones, algunas personas buscan una salida laboral sin contar con la preparación necesaria. En ese sentido, añadió que también existe una responsabilidad del Estado cuando otorga habilitaciones a personas que, según expresó, "no tienen el conocimiento completo de todo el sistema que implica la transportación de personas".