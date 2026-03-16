Paro universitario nacional: Catamarca inicia una semana sin clases

Los docentes universitarios iniciaron este lunes un paro nacional de una semana que impactará directamente en el dictado de clases en las universidades públicas de todo el país. La medida se inscribe dentro de un plan de lucha progresivo impulsado por el sector sindical docente y que prevé nuevas semanas completas de cese de actividades, además de una movilización federal universitaria prevista para abril.

La decisión fue adoptada por el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por el sector. Entre los principales puntos de la agenda gremial figuran la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.

El paro iniciado esta semana, con fuerte impacto en Catamarca, representa el primer paso de un calendario de medidas que, según anticiparon los dirigentes gremiales, podría escalar durante los próximos meses si no se registran avances en las negociaciones.

El reclamo central: salarios y financiamiento

El conflicto entre el sector docente universitario y el Gobierno nacional se sostiene sobre dos ejes centrales:

Recomposición salarial para los docentes universitarios.

Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.

Desde Conadu insistieron en que el Ejecutivo debe convocar de manera urgente a paritarias, instancia que permitiría discutir las condiciones salariales del sector. "El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente", señalaron desde la federación al anunciar la profundización del conflicto.

Al mismo tiempo, los gremios mantienen el reclamo por el respeto de la legislación vigente que regula el financiamiento del sistema universitario público, un punto que consideran clave para el funcionamiento de las instituciones y para garantizar la continuidad de las actividades académicas.

Plan de lucha durante el semestre

Las medidas de fuerza anunciadas no se limitan al paro de esta semana. El Congreso de Conadu, que reunió a 30 sindicatos de base y más de 90 congresales, definió avanzar con un cronograma escalonado de protestas que abarcará todo el primer semestre del año.

Entre las resoluciones adoptadas se destacan:

Paro nacional durante la semana actual, con suspensión del dictado de clases.

Nueva semana completa de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo.

Otra semana de paro desde el lunes 27 de abril.

Según explicaron desde la federación, estas medidas forman parte de un plan de lucha progresivo, cuya evolución será monitoreada por el plenario de secretarios generales del gremio. Ese organismo sindical tendrá la responsabilidad de evaluar el desarrollo del conflicto y definir eventuales nuevas acciones gremiales en función del escenario político y legislativo.

La convocatoria a una marcha federal universitaria

Además del calendario de paros, el movimiento docente prepara una movilización de alcance nacional. Se trata de la marcha federal universitaria, que tiene como fecha tentativa el 23 de abril.

La protesta buscará volver a movilizar a distintos sectores del sistema universitario en defensa de la educación pública. En ese sentido, la convocatoria no estará limitada al sector docente.

Según se informó, la movilización será coordinada con:

El Frente Sindical Universitario.

Organizaciones estudiantiles.

Autoridades del sistema universitario.

El objetivo declarado es replicar la masividad de las protestas que el sistema universitario protagonizó durante los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei, movilizaciones que reunieron a docentes, estudiantes y autoridades académicas en defensa del financiamiento del sistema público.