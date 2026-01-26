Pensiones no contributivas ANSES Catamarca: ¿Cuánto se cobrará en febrero de 2026 por la PNC?

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas (PNC) percibirán en febrero de 2026 un incremento en sus ingresos, definido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El ajuste se determina a través del esquema de movilidad atado a la inflación, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Según el reporte del INDEC, ese indicador mostró una suba del 2,8%.

Cuánto cobrarán las pensiones no contributivas (PNC) ANSES en febrero de 2026

PNC por invalidez o vejez: $251.355,78 .

. PNC para madres de siete hijos: $359.079,70.

Quiénes pueden acceden a las pensiones no contributivas ANSES en febrero de 2026

Pensión por invalidez

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.

No percibir jubilación ni pensión de ningún otro régimen.

En el caso de menores, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Según la jurisdicción, puede requerirse documentación adicional, como informes catastrales.

Pensión para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con un mínimo de un año de residencia, o extranjera con al menos 15 años en el país.

No contar con ingresos suficientes ni estar incluida en otro sistema previsional.

El cónyuge puede estar jubilado, pero no debe cobrar otra PNC.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino naturalizado con al menos cinco años de residencia, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

No percibir ingresos propios ni ninguna otra prestación previsional.

No corresponde si la persona se encuentra detenida o si el cónyuge ya es titular de la misma pensión.

Cómo saber si cobro una PNC de ANSES en febrero de 2026

ANSES cuenta con una herramienta online para consultar si hay un pago asignado durante el mes. Para hacerlo, se debe: