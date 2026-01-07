Pepas de chocolate caseras, ideales para la merienda y listas en pocos minutos

El verano invita a compartir meriendas simples y ricas, ya sea en casa o al aire libre. En ese plan, las galletitas pepas ocupan un lugar especial: son un clásico de la repostería argentina que nunca pasa de moda. En esta versión, la receta tradicional se renueva con un detalle irresistible: el centro de chocolate, que reemplaza a la clásica mermelada.

Estas pepas de chocolate tienen tamaño ideal para los chicos, una textura tierna y un relleno cremoso que las convierte en una excelente opción para la vianda escolar, una tarde de juegos o una merienda improvisada. Además, se preparan con ingredientes simples y se hornean en pocos minutos.

Otro punto a favor es que se conservan muy bien: guardadas en un frasco hermético, duran varios días sin perder sabor ni textura.

Receta de pepas de chocolate (rinde unas 20 unidades)

Ingredientes

100 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de harina leudante

1 pizca de sal

100 g de chocolate semiamargo o con leche

Preparación

En un bowl, batí la manteca con el azúcar hasta obtener una crema clara y suave. Agregá el huevo y la esencia de vainilla, y mezclá hasta integrar por completo. Incorporá la harina leudante y la pizca de sal de a poco, sin amasar de más, hasta formar una masa tierna. Si está muy blanda, llevala a la heladera 10-15 minutos. Precalentá el horno a 180 °C y cubrí una placa con papel manteca. Formá bolitas del tamaño de una nuez y colocalas en la placa, dejando espacio entre ellas. Con el dedo o el cabo de una cuchara, hacé un hueco en el centro de cada bolita. Horneá entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados. Retirá y dejá enfriar. Derretí el chocolate a baño María o en el microondas en intervalos cortos. Rellená los huecos con el chocolate derretido y dejá reposar hasta que solidifique. Si querés acelerar, llevá las pepas unos minutos a la heladera.

Tip extra

Podés sumar chips de chocolate en la masa, o reemplazar parte del chocolate por dulce de leche repostero para una versión mixta.