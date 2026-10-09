Polémica: se casó con su cuidadora 21 días antes de morir y ahora investigan el matrimonio

Una historia que conmocionó a una familia de la ciudad santafesina de Coronda volvió a cobrar relevancia cinco años después de los hechos. El caso tiene como protagonista a un reconocido concertista y profesor de piano de 80 años que falleció en 2021 y cuyo supuesto matrimonio con la mujer que lo cuidaba, celebrado apenas 21 días antes de su muerte, es ahora objeto de una investigación judicial.

El episodio se conoció durante el propio velorio del músico, cuando sus sobrinos, quienes constituían sus familiares más cercanos, se encontraron con una noticia inesperada. La mujer que habían contratado para asistirlo y cuidarlo se presentó como su esposa y aseguró que ambos habían contraído matrimonio pocos días antes del fallecimiento.

La revelación provocó un fuerte impacto entre los familiares, que comenzaron a cuestionar las circunstancias en las que se habría celebrado la unión. Ahora, la causa vuelve a ocupar un lugar central en la ciudad luego de que los sobrinos fueran aceptados como querellantes, una decisión que les permite intervenir formalmente en la investigación y sostener sus planteos ante la Justicia.

El objetivo de la presentación judicial es esclarecer qué ocurrió en los días previos a la muerte del profesor, determinar en qué condiciones se habría celebrado el matrimonio y establecer si existieron irregularidades en la documentación y en el procedimiento administrativo realizado ante el Registro Civil de Coronda.

El estado de salud del profesor, uno de los ejes de la investigación

Uno de los principales cuestionamientos de la familia está relacionado con las condiciones físicas y de salud que atravesaba el hombre cuando presuntamente contrajo matrimonio con su cuidadora. Según sostienen sus sobrinos, el profesor se encontraba en un delicado estado de salud, postrado en una cama y atravesando la etapa terminal de una enfermedad grave. Además, recibía alimentación mediante una sonda nasogástrica y era tratado con opiáceos para controlar el dolor.

Estos elementos constituyen una parte central de los planteos que los familiares pretenden que sean examinados durante la investigación. La situación que describen genera interrogantes sobre las condiciones en las que se habría concretado el casamiento y sobre la posibilidad de que el hombre se hubiera trasladado personalmente hasta la sede del Registro Civil para formalizarlo.

De acuerdo con lo señalado por la familia, la documentación existente indicaría que el acto se realizó con la presencia del hombre en esa dependencia. Sin embargo, los sobrinos cuestionan que, debido a su estado de salud, hubiera podido concurrir personalmente a celebrar el matrimonio.

La investigación deberá determinar qué sucedió efectivamente y establecer si las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento coinciden con lo asentado en los registros oficiales. Por el momento, los planteos de los familiares forman parte de una causa judicial y deberán ser evaluados a partir de las pruebas que se incorporen al expediente.

Las firmas del acta matrimonial, bajo sospecha

Otro de los aspectos que la querella considera relevante es la autenticidad de las firmas que aparecen en el acta matrimonial. Los familiares sostienen que las rúbricas atribuidas al profesor no se corresponderían con su patrón escritural. El abogado Alejandro Ote, representante legal de los sobrinos, explicó que la investigación no se limita a examinar la conducta de la cuidadora, sino que también busca establecer si hubo irregularidades en el procedimiento llevado adelante ante el Registro Civil de Coronda.

En ese marco, la familia pretende que se analice el documento en el que quedó asentado el supuesto matrimonio y que se determine si las firmas corresponden efectivamente al fallecido.

La cuestión documental constituye uno de los puntos que deberán esclarecerse para reconstruir las circunstancias del acto. Los cuestionamientos planteados por los denunciantes no implican, por sí mismos, que se haya comprobado una falsificación, sino que expresan una sospecha que deberá ser sometida a verificación judicial.

La causa busca establecer si el documento refleja fielmente lo ocurrido y si se cumplieron las condiciones necesarias para la celebración y certificación del matrimonio.

Posibles delitos y el papel del Registro Civil

La presentación judicial impulsada por los familiares plantea la necesidad de investigar distintas hipótesis vinculadas con el supuesto aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad del profesor y con posibles irregularidades documentales.

Entre los aspectos que la querella solicita examinar se encuentran eventuales delitos relacionados con el estado civil de las personas, la falsedad documental y una posible tentativa de estafa. Los planteos apuntan a determinar si la situación personal y sanitaria del hombre pudo haber sido aprovechada y si existió alguna maniobra destinada a formalizar una unión en condiciones irregulares. No obstante, esas hipótesis deberán ser acreditadas mediante la investigación y no constituyen, hasta el momento, responsabilidades judicialmente establecidas.

Además, los familiares solicitan que se examine la actuación de la persona que estaba a cargo del Registro Civil de Coronda, debido a su intervención en la celebración y certificación del acto matrimonial.

La intención es determinar si el procedimiento se desarrolló de acuerdo con los requisitos legales y si hubo alguna irregularidad en la verificación de las condiciones en las que se realizó el casamiento.

En este punto, la investigación deberá reconstruir la intervención de las personas involucradas, revisar la documentación disponible y establecer qué ocurrió durante la tramitación del acto.

La querella busca esclarecer lo ocurrido antes de la muerte

La aceptación de los sobrinos como querellantes representa un nuevo capítulo en una causa que permaneció vinculada a las dudas surgidas durante el velorio del profesor en 2021. Para la familia, la proximidad temporal entre el supuesto matrimonio y el fallecimiento, sumada al estado de salud que describen y a los cuestionamientos sobre las firmas del acta, constituye el núcleo de los interrogantes que buscan resolver.

El abogado Alejandro Ote representa a los familiares en esta etapa, en la que se procura determinar si existieron irregularidades tanto en la conducta de la cuidadora como en el procedimiento administrativo que permitió certificar la unión.

La investigación deberá establecer, entre otras cuestiones, si el profesor estaba en condiciones de celebrar el matrimonio, si concurrió personalmente al Registro Civil tal como surgiría de la documentación y si las firmas que figuran en el acta son auténticas.

También tendrá que analizarse si existió un aprovechamiento de la vulnerabilidad del hombre y si los hechos pueden encuadrarse en alguna de las figuras delictivas planteadas por la querella.