San Juan Bautista: qué pasará con los servicios y los bancos durante el asueto

Este miércoles 24 de junio, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca conmemorará el Día de San Juan Bautista, santo patrono de la Capital provincial. La celebración constituye una fecha de especial relevancia para la comunidad capitalina y tendrá su correlato en el funcionamiento de distintos organismos públicos, entidades educativas, instituciones bancarias y dependencias judiciales.

Como ocurre en cada conmemoración dedicada al patrono de la ciudad, la jornada estará atravesada por disposiciones especiales que impactarán en la actividad cotidiana de numerosos sectores, particularmente dentro del ámbito capitalino.

La fecha representa un momento de referencia para la comunidad de San Fernando del Valle de Catamarca, razón por la cual se dispusieron medidas específicas relacionadas con la prestación de servicios y el desarrollo de actividades administrativas.

Asueto capitalino

Con motivo de la celebración de San Juan Bautista, regirá asueto en la Capital, una medida que alcanzará a los organismos dependientes del municipio y a las instituciones educativas que forman parte del ámbito municipal. En consecuencia, durante la jornada no habrá actividad en:

Organismos municipales.

Sistema Educativo Municipal.

La disposición implica la suspensión de las actividades habituales dentro de estos sectores, en adhesión a la conmemoración del patrono de la ciudad.

De esta manera, la administración municipal adecuará su funcionamiento a la celebración religiosa y comunitaria que cada año recuerda la figura de San Juan Bautista.

Actividad normal en la Provincia

Mientras la Capital observará el asueto municipal, la situación será diferente en el ámbito de la administración provincial. Según se informó, la actividad se desarrollará con normalidad en:

Administración Pública Provincial.

Escuelas de Gestión Pública de la Provincia.

Escuelas de Gestión Privada de la Provincia.

Esto significa que los organismos provinciales mantendrán sus horarios y servicios habituales, al igual que los establecimientos educativos que dependen de los sistemas de gestión pública y privada provinciales.

La disposición establece una diferenciación clara entre las medidas adoptadas por el municipio capitalino y el funcionamiento previsto para las estructuras dependientes de la Provincia.

Cómo funcionarán los bancos

Las entidades bancarias también registrarán modificaciones en su atención durante la jornada del miércoles. De acuerdo con la información difundida, en la ciudad Capital no habrá atención al público en:

Banco Santiago.

Banco Nación.

La medida afectará las operaciones presenciales que habitualmente se realizan en estas entidades dentro de San Fernando del Valle de Catamarca. Asimismo, se informó que el Banco Nación permanecerá cerrado en la ciudad de Tinogasta, por lo que tampoco habrá atención al público en esa sucursal durante la jornada.

Estas disposiciones constituyen uno de los principales cambios previstos para quienes deban realizar trámites bancarios durante el día de la celebración patronal.

Adhesión del Poder Judicial

Otro de los organismos que adoptará una modalidad especial de funcionamiento será el Poder Judicial. Según se informó oficialmente, la Justicia resolvió adherirse al asueto dispuesto por la celebración de San Juan Bautista en determinadas jurisdicciones.

La medida alcanzará a:

Primera Circunscripción Judicial.

Quinta Circunscripción Judicial.

De esta manera, las dependencias comprendidas dentro de esas circunscripciones ajustarán su actividad a la decisión adoptada por el Poder Judicial en el marco de la conmemoración del santo patrono de la Capital.

El día del patrono de la ciudad

La conmemoración de San Juan Bautista vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de San Fernando del Valle de Catamarca, una ciudad que reconoce en esta fecha una de sus celebraciones más representativas.

La jornada estará acompañada por un esquema especial de funcionamiento institucional que alcanzará a organismos municipales, entidades bancarias y dependencias judiciales, mientras que la administración provincial y los establecimientos educativos provinciales mantendrán su actividad habitual.

En este contexto, vecinos, trabajadores, estudiantes y usuarios de distintos servicios deberán tener en cuenta las disposiciones vigentes para organizar sus actividades durante una fecha que forma parte de la identidad histórica y religiosa de la Capital catamarqueña.