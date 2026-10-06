Poncho Rock 2026: el Valle Central se prepara para una jornada a puro rock y bandas en vivo

Este sábado, desde las 18:00, el Valle Central volverá a convertirse en escenario de una jornada dedicada a la música y la Cultura Rock con una nueva edición del Poncho Rock 2026. El encuentro tendrá como escenario el Complejo UTA, ubicado sobre avenida Gobernador Arnoldo Castillo, sector Alto Fariñango, y propone una extensa jornada que combinará música en vivo, gastronomía, entretenimiento y propuestas de emprendedores locales.

El festival es organizado por la productora local Mandragora Récords y cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia y de la Municipalidad de la Capital.

La propuesta fue pensada como una experiencia integral para quienes asistan, con un intenso despliegue de bandas en vivo y diferentes espacios destinados a acompañar la programación musical. A lo largo de más de seis horas de festival, el público podrá acceder también a espacios gastronómicos y recreativos, recorrer una feria de emprendedores locales y participar de sorteos exclusivos.

El encuentro se presenta así con una combinación de música y actividades complementarias, con una programación que busca reunir distintas expresiones de la escena rockera y, al mismo tiempo, generar un espacio para productores y artesanos de la región.

Juguetes Perdidos, el show central

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presentación de Juguetes Perdidos, agrupación que tendrá a su cargo el show central del festival con un celebrado tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La banda llegará desde Córdoba para formar parte de una grilla que incluye agrupaciones de diferentes puntos y localidades, ampliando la propuesta musical del encuentro. La programación completa del Poncho Rock 2026 estará integrada por:

JUGUETES PERDIDOS , tributo a Redondo, de Córdoba.

, tributo a Redondo, de Córdoba. DIOS SABRÁ .

. PARIAH .

. EL CONTUVERNIO , de Tucumán.

, de Tucumán. LA MAZA .

. CHARCOS , de Santa María.

, de Santa María. LUPERCALES .

. NOVENO D .

. MADRE NOCHE , de La Rioja.

, de La Rioja. LATEM.

La diversidad de procedencias forma parte de una programación que reunirá a bandas locales y visitantes durante una jornada de extensa duración.

La presencia de El Contuvernio, de Tucumán; Charcos, de Santa María; Madre Noche, de La Rioja, y Juguetes Perdidos, de Córdoba, se suma a las demás agrupaciones que completan la grilla y que tendrán su espacio durante el desarrollo del festival.

Música, gastronomía y feria de emprendedores

El Poncho Rock 2026 no estará limitado al escenario. La organización preparó una propuesta que incorpora diferentes espacios destinados a ampliar la experiencia de quienes concurran. La jornada contará con espacios gastronómicos y recreativos, además de una feria especialmente dedicada a emprendedores locales. En ese sector, productores y artesanos tendrán la posibilidad de exhibir sus creaciones ante el público que participe del festival.

La iniciativa apunta a promover la economía regional, incorporando a la jornada musical un espacio para mostrar producciones y trabajos realizados por emprendedores de la zona.

La feria tendrá presencia durante el desarrollo de un festival que se extenderá por más de seis horas, permitiendo que los asistentes puedan combinar el recorrido por los distintos espacios con la programación de bandas en vivo.

Entre las propuestas previstas se encuentran:

Bandas de rock en vivo.

Espacios gastronómicos.

Sectores recreativos.

Feria de emprendedores locales.

Exhibición de creaciones de productores y artesanos.

Sorteos exclusivos para los asistentes.

para los asistentes. Más de seis horas de festival.

La combinación de estos elementos convierte al encuentro en una propuesta que integra música, entretenimiento y producción local en un mismo espacio.

El sorteo especial para ver a Iron Maiden

Entre los atractivos especiales anunciados para esta edición aparece un sorteo destinado a quienes estén presentes durante el festival. La organización confirmó que se sorteará una entrada para ir a ver a Iron Maiden en vivo.

El valor del boleto para participar de este sorteo especial será de $5.000.

La propuesta se suma a la programación musical como uno de los atractivos particulares de esta edición del Poncho Rock 2026. De esta manera, además de disfrutar de las bandas que integran la grilla, los asistentes tendrán la posibilidad de participar del sorteo de una entrada para presenciar en vivo a la reconocida banda británica.

Cómo conseguir las entradas

Para quienes quieran garantizar su acceso de manera anticipada, la organización habilitó la venta de tickets en puntos oficiales, donde se pueden adquirir las entradas a un precio promocional.

Los puntos de venta anunciados son:

Kiosco Guille: San Martín 569.

San Martín 569. MK2: Tucumán 66.

Tucumán 66. Welcome Resto-Bar: San Martín 17.

La disponibilidad anticipada de tickets permite a los asistentes asegurar su ingreso antes de la jornada del sábado.