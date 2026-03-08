Por qué bostezamos cuando vemos a otra persona hacerlo, según la ciencia

Bostezar después de ver a otra persona hacerlo es un fenómeno muy común. La ciencia lo conoce como bostezo contagioso y ocurre cuando observar, escuchar o incluso pensar en alguien bostezando desencadena el mismo gesto en otra persona.

Aunque durante mucho tiempo se pensó que era una simple imitación, distintos estudios indican que detrás de este comportamiento hay mecanismos neurológicos y sociales que se activan en el cerebro.

El papel del cerebro en el bostezo contagioso

Una de las explicaciones más aceptadas está relacionada con las neuronas espejo, células del cerebro que se activan tanto cuando una persona realiza una acción como cuando observa a otra hacerlo.

Un estudio publicado en la revista científica Brain Imaging and Behavior mostró que ver a alguien bostezar activa zonas del cerebro vinculadas al sistema de neuronas espejo, lo que puede desencadenar el mismo gesto en quien lo observa.

La relación entre el bostezo y la empatía

El bostezo contagioso también parece estar vinculado con la empatía y las relaciones sociales.

Algunas investigaciones muestran que es más probable bostezar cuando lo hace alguien cercano, como un familiar o un amigo, que cuando se trata de un desconocido.

Además, este fenómeno no suele observarse en los nenes más chicos, sino que aparece con mayor frecuencia a partir de los 4 o 5 años, cuando comienzan a desarrollarse con más fuerza las habilidades empáticas.

Para qué sirve bostezar

Aunque todavía no existe una explicación definitiva, los científicos creen que el bostezo puede cumplir varias funciones en el organismo.

Entre ellas se encuentran regular la temperatura del cerebro, aumentar el estado de alerta o ayudar a sincronizar comportamientos dentro de un grupo.

Por eso, el hecho de bostezar al ver a otra persona hacerlo no sería solo una imitación, sino una respuesta automática del cerebro relacionada con la forma en que los seres humanos procesan y replican las señales sociales.