Por qué recomiendan dejar las zanahorias blandas en agua por 1 hora

Las zanahorias son un clásico de la cocina, pero si no se conservan de la forma correcta tienden a volverse blandas y con un aspecto arrugado en poco tiempo. Sin embargo, existe una solución para este problema: dejarlas en agua por aproximadamente 1 hora.

Este truco casero puede salvarlas y devolverles toda la textura crocante. Esto se debe a que, con el paso de los días, las zanahorias se deshidratan.

Para qué sirve dejar las zanahorias en agua

El secreto está en la reabsorción de agua. Cuando sumergís las zanahorias en agua fría, vuelven a hidratarse desde afuera hacia adentro.

Así, recuperan parte de su estructura interna y se vuelven mucho más firmes y crocantes. En la mayoría de los casos, con solo una hora de remojo ya se nota la diferencia.

Cuánto tiempo hay que dejarlas en remojo

1 hora: para zanahorias apenas blandas

2 a 3 horas: si están más deshidratadas

Hasta 4 horas en heladera: para casos extremos

Un detalle clave: siempre usá agua bien fría para mejores resultados.

Cómo recuperar las zanahorias blandas

Lavalas bien para sacar cualquier resto de tierra. Pelalas o cortalas en bastones si preferís. Ponelas en un recipiente con agua fría. Llevá el recipiente a la heladera. Esperá al menos una hora.

Es importante tener en cuenta que este método solo sirve si las zanahorias están blandas por deshidratación. Si tienen mal olor, textura viscosa, manchas oscuras o signos de descomposición, lo mejor es descartarlas.