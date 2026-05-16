Polenta con osobuco: la receta perfecta para combatir el frío con un plato abundante y económico

Cuando bajan las temperaturas, los platos calientes empiezan a ocupar un lugar central en muchas cocinas. Y si hay una combinación clásica del invierno argentino, esa es la polenta con osobuco: una receta rendidora, sabrosa y perfecta para compartir.

La clave de esta preparación está en la cocción lenta del osobuco, que permite que la carne quede tierna, jugosa y prácticamente se desarme sola. A eso se suma una polenta cremosa con queso, que aporta textura y ayuda a equilibrar una salsa intensa y llena de sabor.

Además de ser un plato muy reconfortante, también suele ser una opción bastante económica para cocinar varias porciones.

Qué necesitás para hacer polenta con osobuco

Ingredientes para el osobuco (3 porciones)

1,4 kg de osobuco

1 zanahoria

1 morrón rojo

2 cebollas

2 dientes de ajo

Romero

Puré de tomate

Caldo de verduras

Sal y pimienta

Ingredientes para la polenta cremosa

4 tazas de caldo de verduras

1 taza de leche

1 taza de polenta

300 gramos de queso

Sal y pimienta

Cómo hacer polenta con osobuco

Preparar los vegetales: cortar la zanahoria, el morrón, las cebollas y el ajo en trozos pequeños. Sellar la carne: en una olla bien caliente, dorar el osobuco de ambos lados hasta que tome color. Incorporar los ingredientes: agregar los vegetales, el romero y el puré de tomate. Cocinar lentamente: sumar caldo hasta cubrir casi toda la carne y cocinar tapado a fuego bajo durante aproximadamente dos horas y media. Hacer la polenta: en otra olla, colocar el caldo junto con la leche. Agregar la polenta: cuando el líquido esté caliente, incorporar la polenta en forma de lluvia mientras se revuelve constantemente para evitar grumos. Darle cremosidad: cocinar unos minutos hasta lograr una textura cremosa y retirar del fuego. Agregar el queso y mezclar bien. Servir: colocar una base de polenta caliente y sumar encima el osobuco con abundante salsa.

El osobuco genera un sabor intenso y lleno de sabor, mientras que la polenta aporta textura cremosa y mucho cuerpo al plato. Además, es una preparación rendidora y relativamente económica que suele alcanzar para varias porciones.