Primeras Jornadas Preparatorias del X Congreso de Ciudades y Pueblo: las inscripciones

La comunidad de Mutquín, ubicada en el Departamento Pomán, se prepara para convertirse en el epicentro de un relevante espacio de encuentro y debate federal. En el marco de la trayectoria de más de tres décadas del Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior (1993-2027), la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), mediante la Facultad de Humanidades, junto al Gobierno Municipal de Mutquín, abrieron oficialmente la convocatoria para participar de las Primeras Jornadas Preparatorias Interdisciplinarias.

El evento, que se llevará a cabo durante los días jueves 29 y viernes 30 de octubre de 2026, se desarrollará bajo el lema central «Universidad, comunidad y territorio: los múltiples lenguajes de la memoria cultural». La iniciativa cuenta con el respaldo de la Resolución C.D.F.H. 052/2026 y posee la correspondiente Resolución Ministerial en trámite, consolidando un marco institucional enfocado en la reflexión colectiva sobre la identidad, el patrimonio, la historia y el desarrollo regional.

La propuesta está diseñada de manera amplia para convocar e integrar a diversos actores sociales:

Docentes, investigadores y extensionistas.

Estudiantes, graduados y referentes comunitarios.

Organismos públicos y organizaciones sociales.

Vecinos y comunidad en general interesada en los saberes del interior provincial.

Programación intensiva

El cronograma del encuentro contempla una variada oferta de actividades estructuradas entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, distribuidas en bloques de mañana y tarde.

Durante la mañana del jueves, la programación ofrecerá múltiples opciones de debate simultáneo centradas en:

Historia, memoria e identidad de los pueblos.

Fiestas patronales, tradición y circuitos turístico-religiosos.

El mensaje de las piedras y el análisis del sitio Rumi Montón.

Saberes y oficios comprendidos como patrimonio vivo.

Saberes comunitarios sobre la salud.

Ordenamiento territorial y planificación regional.

Ritos populares alrededor del mundo.

Investigación de objetos sonoros precolombinos.

Productos locales y cocina tradicional.

Escenarios y personajes de la literatura de Catamarca.

Durante la tarde del jueves, la agenda abordará contenidos vinculados a la gestión, la educación y el medio ambiente:

Turismo, patrimonio y desarrollo comunitario.

Marketing, comunicación y difusión de productos locales.

Buenas prácticas de higiene en la elaboración y comercialización de alimentos.

La voz de la memoria a través de relatos, leyendas, léxico y apodos.

Educación y ruralidad.

Arqueología y cultura del oeste catamarqueño.

Estrategias de inclusión y bienestar para el aula actual.

Gestión pedagógica e innovación educativa.

Cultura sustentable con eje en gestión de residuos y educación ambiental.

De manera paralela, se implementarán espacios específicos para estudiantes de escuelas secundarias abocados a la normativa penal juvenil, los proyectos de vida y orientación, sumado a un tradicional café literario concebido como punto de reunión para escritores regionales.

Talleres, actividades vivenciales y canal de inscripción

La jornada de cierre, programada para el viernes 30 de octubre, estará orientada a la práctica de talleres y experiencias en terreno:

Técnicas tradicionales de hilos y papeles.

Diálogo de mujeres sobre saberes de la tierra e identidad cultural.

Claves de la economía social y popular para la producción comunitaria.

Espacios para las infancias sobre alfarería, tintes naturales y juegos tradicionales.

Talleres de expresión vocal y canto territorial.

Visita guiada al sitio Rumi Montón para vivenciar el patrimonio, la naturaleza y el senderismo local.

Los interesados en participar ya pueden completar su registro previo a través de los canales habilitados para asegurar su cupo en las actividades de su preferencia. El proceso se realiza escaneando el código QR dispuesto en el flyer oficial del evento o ingresando mediante el enlace digital correspondiente.

Para la atención de consultas e información adicional, la organización habilitó la vía de contacto a través del correo electrónico institucional: [email protected].