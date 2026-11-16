Salud lanzó la Semana del prematuro y descató el acompañamiento integral

El Ministerio de Salud de Catamarca lanzó la Semana del Prematuro, una iniciativa destinada a generar conciencia sobre las necesidades de los niños que nacen antes de tiempo, visibilizar sus derechos y destacar la importancia del acompañamiento integral durante las distintas etapas de su desarrollo.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, junto al director de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", Daniel Ovejero. La edición de este año se desarrolla bajo el lema "Bebés pequeños, grandes oportunidades. Acompañar su desarrollo es cuidar su futuro", una consigna que pone el acento en la importancia de garantizar condiciones adecuadas de atención y acompañamiento desde el nacimiento.

El espacio tiene como objetivo central visibilizar, concientizar y defender los derechos de los niños que nacen prematuramente y de sus familias. La propuesta también busca reafirmar el compromiso colectivo de brindarles las mejores oportunidades desde el primer segundo de vida, reconociendo que la atención de la prematurez requiere la participación de profesionales especializados y un seguimiento que continúe después del nacimiento.

La Semana del Prematuro constituye así una oportunidad para destacar el trabajo que se realiza en las instituciones sanitarias y, particularmente, en aquellos servicios que intervienen en la atención de embarazos de riesgo y de recién nacidos que necesitan cuidados específicos.

La Maternidad 25 de Mayo, institución de referencia

Dentro de este abordaje, la Maternidad Provincial "25 de Mayo" ocupa un lugar fundamental en la atención de las personas gestantes que atraviesan embarazos de alto riesgo de prematurez. La institución cumple un papel central en el cuidado del binomio madre-hijo y constituye un centro de referencia para toda la provincia.

La atención de la prematurez comienza incluso antes del nacimiento, a partir del acompañamiento de los embarazos que presentan riesgos y de la preparación de los equipos profesionales para intervenir cuando se requiere asistencia especializada.

En ese proceso, la institución desarrolla una tarea que involucra distintas áreas y profesionales, con el propósito de brindar atención tanto a los recién nacidos como a sus familias. La prematurez plantea necesidades particulares que no se limitan a la atención inmediata del nacimiento, sino que también requieren controles posteriores y acompañamiento durante el crecimiento.

Detrás de la recuperación de cada bebé prematuro existe una red de trabajo en la que el servicio de Neonatología desempeña una función esencial. Su equipo especializado de profesionales aporta conocimientos técnicos, experiencia y calidez humana para atender a cada niño y acompañar a su familia.

Esta tarea interdisciplinaria representa uno de los pilares del funcionamiento de la Maternidad, donde la atención de los pequeños pacientes demanda intervenciones específicas y un compromiso sostenido de los trabajadores de la salud.

Ovejero destacó el compromiso del equipo interdisciplinario

Durante su intervención, el director de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", Daniel Ovejero, agradeció a la ministra Johana Carrizo por el acompañamiento diario a la institución y reconoció especialmente el trabajo del equipo interdisciplinario que brinda atención a los pequeños pacientes nacidos en el establecimiento.

El funcionario puso en valor la tarea cotidiana de los profesionales que participan en la atención de los bebés prematuros y destacó el compromiso humano y profesional que implica el trabajo en Neonatología.

En ese sentido, expresó su reconocimiento al personal y afirmó: "Son personas extraordinarias, con una gran calidad profesional y humana". Sus palabras estuvieron dirigidas a quienes sostienen diariamente la atención de los recién nacidos y acompañan los procesos de recuperación, en una labor que, según destacó, salva vidas.

Ovejero también hizo referencia a las mejoras incorporadas durante el último año en materia de infraestructura tecnológica y equipamiento para la atención de los prematuros.

Al respecto, señaló que "en este último año adquirimos equipamiento de última tecnología, lo que significa mejoras en la atención de los prematuros".

La incorporación de estos recursos constituye un aspecto destacado por la conducción de la institución, en tanto permite fortalecer las condiciones de atención de los niños que requieren cuidados especializados. El director vinculó estas adquisiciones con el objetivo de mejorar las prestaciones destinadas a los pacientes prematuros.

Seguimiento de alto y mediano riesgo

Otro de los ejes centrales del abordaje de la prematurez está relacionado con el seguimiento de los niños una vez que superan la etapa inicial de atención. Sobre este aspecto, la referente del Consultorio de Seguimiento, Dra. Tania Piedrasanta, explicó cómo se organiza la asistencia de acuerdo con las características y condiciones de cada paciente.

La profesional detalló que en la Maternidad se realiza seguimiento de alto riesgo para los bebés prematuros nacidos con menos de 33 semanas y con un peso de 1.500 gramos.

Además, el servicio contempla el seguimiento de mediano riesgo, destinado a un número importante de niños que nacen entre las 33 y las 36 semanas de gestación y presentan un peso superior a los dos kilogramos.

Piedrasanta remarcó que, aunque estos últimos pacientes presentan condiciones diferentes, también pueden atravesar situaciones de vulnerabilidad que hacen necesario sostener los controles y la atención especializada.

La referente explicó: "En la Maternidad brindamos seguimiento de alto riesgo a los prematuros nacidos con menos de 33 semanas y 1500 gramos, y de mediano riesgo, que son un gran número que nacen entre 33 y 36 semanas con más de 2 kilos, pero igual tienen vulnerabilidad".

Esta clasificación permite organizar el acompañamiento según las características de los niños y las necesidades que presentan durante su desarrollo. El seguimiento constituye una instancia fundamental para detectar oportunamente posibles dificultades y brindar las intervenciones necesarias.

42 niños prematuros recibirán el alta este año

Durante su exposición, la Dra. Tania Piedrasanta destacó que este año se van de alta 42 niños que nacieron prematuros, una cifra que fue mencionada en el marco de las actividades de la Semana del Prematuro.

La profesional también explicó que el trabajo del equipo está orientado a la detección temprana y oportuna de situaciones que puedan afectar el desarrollo infantil, así como a la rehabilitación durante los períodos de neuroplasticidad.

En ese sentido, sostuvo que se trabaja para identificar las necesidades de cada niño y realizar las intervenciones correspondientes en los momentos adecuados, con el objetivo de favorecer su evolución y alcanzar una mejor calidad de vida.

La detección temprana y la rehabilitación durante los tiempos de neuroplasticidad constituyen componentes importantes del seguimiento, ya que permiten acompañar el desarrollo de los pequeños pacientes y atender las posibles dificultades que puedan presentarse después del nacimiento.

El objetivo de estas acciones es que los niños cuenten con mayores oportunidades para desarrollar sus capacidades y mejorar su calidad de vida, mediante una atención sostenida y adaptada a sus necesidades.

Un consultorio con atención pediátrica y múltiples especialidades

El Consultorio de Seguimiento de la Maternidad Provincial "25 de Mayo" cuenta con un esquema de atención integral que reúne diferentes disciplinas para responder a las necesidades de los niños nacidos prematuramente.

El servicio brinda prestaciones en las siguientes especialidades:

Atención pediátrica.

Atención psicológica.

Atención kinesiológica.

Atención fonoaudiológica.

Atención nutricional.

De acuerdo con lo explicado por Piedrasanta, el consultorio funciona bajo una modalidad de hospital de día, mediante un circuito de atención organizado en diferentes horarios.

Durante la mañana se realizan las consultas y atenciones correspondientes a cada especialidad, siguiendo un recorrido establecido para los niños que concurren al servicio. Por la tarde, en tanto, reciben tratamiento aquellos pacientes que necesitan continuar con intervenciones específicas.

Esta modalidad permite organizar la atención de manera interdisciplinaria y concentrar en un mismo circuito las distintas prestaciones que requieren los pequeños pacientes. De esta forma, el seguimiento no queda limitado a los controles pediátricos, sino que incorpora también las dimensiones psicológica, motriz, fonoaudiológica y nutricional.