Reforma laboral: cuál es la empresa que firmó el primer acuerdo de banco de horas

En lo que constituye el primer antecedente en el sector privado tras la reglamentación de la reforma laboral, la empresa Mirgor, especializada en electrónica y autopartes, firmó un convenio con el sindicato SMATA para implementar el sistema de "banco de horas".

Esta herramienta quedó formalmente habilitada gracias a las modificaciones legislativas recientes impulsadas por el Gobierno nacional. Su principal objetivo es otorgar mayor flexibilidad operativa a las empresas, permitiendo compensar las jornadas laborales en función de los ritmos de producción y la demanda del mercado. De manera fundamental, busca evitar nuevos despidos mientras se espera la recuperación de la actividad económica.

Alcance y aplicación del acuerdo

El convenio se aplicará a partir de julio en las plantas bonaerenses de Garín (partido de Escobar) y Baradero (Ontec), donde Mirgor produce componentes para la industria automotriz.

Los principales términos del acuerdo incluyen:

Cupo de 200 horas por un período de 12 meses .

por un período de . Opción de prórroga obligada según la evolución del contexto económico.

según la evolución del contexto económico. Garantía de salario completo aunque la actividad se reduzca.

El mecanismo estipula que cuando la actividad disminuya y el empleado trabaje menos de su jornada habitual, las horas no trabajadas se sumarán al "banco de horas" a favor de la empresa. Una vez que la demanda repunte, el trabajador deberá restituir el tiempo adeudado de lunes a viernes, computando cada hora devuelta como hora y media del saldo pendiente.

Una herramienta frente a la crisis autopartista

El sector autopartista atraviesa una fuerte crisis, con una pérdida de unos 8.000 puestos de trabajo en los últimos ocho meses. Ante este escenario, las terminales buscan evitar desvinculaciones y suspensiones, utilizando esquemas de flexibilidad como el banco de horas mientras se espera la reactivación económica.

Fuentes vinculadas a la negociación aclararon que este mecanismo no modifica el convenio colectivo de trabajo vigente ni reemplaza el pago de horas extras, que se mantendrá para las jornadas de los fines de semana.

Experiencia previa y perspectivas de expansión

Aunque SMATA ya aplicaba sistemas similares en terminales como Toyota, Ford, Volkswagen y Mercedes-Benz bajo normativas previas, el nuevo marco normativo amplía el margen de negociación directa entre empresa y sindicato.

Mirgor tiene previsto extender el modelo a su planta de Zárate, mientras que la negociación en los establecimientos de Tierra del Fuego, donde la representación gremial corresponde a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aún se encuentra pendiente.