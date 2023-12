Remedios del Pami: desmienten la suspensión de la entrega y los descuentos a los afiliados

Tras el impactante aumento de los remedios de un 85%, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR) había advertido respecto de la posibilidad de un fuerte impacto en el vademécum de PAMI con afectación de la entrega gratuita de estos. Lo dicho generó gran preocupación en los afiliados, por el efecto que esto podía generar en sus magras economías.

Para llevar calma, desde la unidad local de PAMI se salió a aclarar que tal medida no está análisis y que a la fecha los beneficios siguen en pie y que no existe variación de esto, por cuanto el cambiio de autoridades en la obra social está en proceso y no se tomaron definiciones de este calibre. Así lo aseguró la Dra. Silvia López, directora ejecutiva de PAMI en Catamarca.

La profesional no obstante reconoció la existencia del desfasaje entre los valores de los remedios y lo que se abona desde la obra social, sobre todo si se tiene en cuenta que finalizó el acuerdo de precios firmado con el saliente Gobierno de Alberto Fernández y los laboratorios. En este sentido y para llevar tranquilidad, la responsable de las oficinas en nuestra provincia dijo “no hay ningún cambio aún respecto de la modalidad de entrega de los medicamentos, ni en ninguna otra prestación. Hasta el momento todo está vigente, tal y como estaba antes de las elecciones y luego de la asunción del nuevo presidente”.

López apuntó, en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, que las negociaciones con los farmacéuticos por las variaciones de precios y reacomodamientos de los acuerdos, todo se maneja desde la sede central. y agregó “la nueva gestión recién está comenzando a hacer la transición. Este miércoles se conoció apenas el decreto de designación del nuevo director ejecutivo a nivel nacional, Dr. Leguizamo y por eso estamos a la expectativa sobre cuáles serán las decisiones que se tomen puntualmente sobre este tema, además de otros”.