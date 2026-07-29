Restablecen el horario habitual de las misas diarias en la Catedral

La Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle comunicó que, a partir del sábado 1 de agosto, se retomará el horario habitual de las misas diarias, restableciendo el cronograma de celebraciones que se desarrollará durante toda la semana.

Con esta disposición, los fieles que concurren diariamente al principal templo mariano de la provincia volverán a contar con la programación regular de celebraciones litúrgicas, organizada de acuerdo con los distintos días de la semana.

El anuncio establece el regreso al esquema habitual de horarios tanto para las jornadas laborales como para los sábados y domingos, ofreciendo diferentes alternativas para la participación de la comunidad en las misas diarias.

Horarios de lunes a viernes

Durante los días hábiles, el cronograma de celebraciones comprenderá cinco misas distribuidas a lo largo de la jornada. Los horarios establecidos serán los siguientes:

7.00 horas.

9.00 horas.

11.00 horas.

18.00 horas.

20.00 horas.

De esta manera, de lunes a viernes se desarrollarán celebraciones tanto en horas de la mañana como por la tarde y la noche, conforme al horario habitual informado por la Catedral.

Programación de los sábados

Los sábados también retomarán su esquema regular de celebraciones litúrgicas. Las misas se celebrarán en los siguientes horarios:

7.00 horas.

9.00 horas.

18.00 horas.

20.00 horas.

Además de las celebraciones eucarísticas, ese día se continuará con la realización de bautismos, previstos para las 11.00 horas. Desde la Catedral se informó que quienes deseen recibir este sacramento deberán solicitar los requisitos en la Secretaría, comunicándose al teléfono fijo 4422505.

Las celebraciones de los domingos

Para los domingos, la programación contempla cinco celebraciones distribuidas entre la mañana y la tarde. Los horarios serán los siguientes:

8.00 horas.

10.00 horas.

11.00 horas.

18.00 horas.

20.00 horas.

Con esta organización, el templo ofrecerá diferentes horarios para la celebración de las misas dominicales, permitiendo la participación de los fieles a lo largo de toda la jornada.