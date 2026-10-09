Retiraron de circulación un colectivo de la empresa 25 de Agosto:¿porqué?

La Secretaría de Transporte de la Provincia de Catamarca retiró de circulación una unidad de la empresa 25 de Agosto SRL luego de constatar que circulaba con cubiertas en mal estado. La medida se adoptó el viernes 9 de octubre de 2026, en el marco de las tareas de inspección y fiscalización que llevan adelante los equipos del organismo provincial.

Según informó la dependencia mediante un comunicado de prensa fechado en San Fernando del Valle de Catamarca, la intervención permitió detectar un mal estado de rodamiento y un desgaste excesivo en una de las cubiertas del colectivo, condiciones que motivaron la decisión de desafectar inmediatamente el vehículo de la prestación del servicio.

La medida se fundamentó en el riesgo potencial que ese deterioro representa para la seguridad de quienes utilizan el transporte público y de las personas que circulan por la vía pública. De acuerdo con lo señalado por la Secretaría, el estado de los neumáticos observado durante la inspección constituyó el motivo de la intervención y de la decisión de impedir que la unidad continuara prestando servicio.

El procedimiento se realizó a través de los equipos de inspección y fiscalización de la Secretaría de Transporte, que actuaron luego de constatar las condiciones de la cubierta. La decisión comunicada establece que el colectivo deberá permanecer fuera de circulación hasta que se efectúe el recambio correspondiente.

El desgaste de las cubiertas fue el motivo de la medida

El comunicado oficial precisó que la desafectación se produjo por el deterioro de los neumáticos y el estado de rodamiento de la unidad. La inspección detectó un desgaste excesivo que, según el organismo provincial, representa un riesgo potencial tanto para los pasajeros como para los peatones.

La condición de las cubiertas fue el elemento determinante para adoptar la medida de manera inmediata. En consecuencia, el vehículo quedó apartado de la prestación del servicio hasta que se corrija la situación que dio lugar a la intervención.

La Secretaría de Transporte comunicó la decisión como parte de sus acciones de control sobre las unidades que circulan en el sistema de transporte provincial. En este caso, la inspección concluyó con la desafectación de un colectivo perteneciente a la empresa 25 de Agosto SRL, sin que el comunicado precisara otros motivos adicionales para la medida.

¿Hasta cuándo seguirá fuera de servicio?

La medida dispuesta por la Secretaría de Transporte establece una condición concreta para que la unidad pueda dejar de permanecer desafectada: la empresa concesionaria deberá reemplazar las cubiertas por otras que se encuentren en óptimas condiciones.

Hasta que se concrete ese procedimiento, el colectivo no podrá volver a prestar servicio. El comunicado señala expresamente que las unidades sancionadas permanecerán fuera de circulación hasta que la empresa realice el recambio correspondiente de los neumáticos.

De esta manera, la decisión no se limita a retirar el vehículo de la prestación en el momento de la inspección, sino que mantiene esa condición hasta que se resuelva el problema detectado. La responsabilidad de efectuar el cambio de las cubiertas recae sobre la empresa concesionaria, que deberá realizar la intervención necesaria para cumplir con lo establecido por el organismo provincial.