Rige paro nacional docente y jornada de duelo por la muerte de Nancy Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre, luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años que había desaparecido el pasado 7 de octubre en la provincia de Corrientes.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas a través de un comunicado, la organización sindical llamó a realizar la medida de fuerza como parte de un reclamo para exigir justicia y el esclarecimiento de lo sucedido. La convocatoria se produjo después de más de tres semanas de búsqueda y en un contexto en el que la investigación judicial procura establecer las circunstancias de la muerte de la docente y determinar las responsabilidades correspondientes.

La decisión de CTERA coloca el caso en el centro de la agenda sindical docente nacional. El paro y la jornada de duelo buscan expresar el dolor por la muerte de Godoy y acompañar el reclamo para que se conozca qué ocurrió. La exigencia de justicia constituye el eje de la medida, junto con el pedido de que avance la investigación y se establezcan las responsabilidades penales que correspondan.

El hallazgo del cuerpo, confirmado este miércoles, puso fin a una búsqueda que se había extendido durante más de tres semanas. Sin embargo, el esclarecimiento de la muerte continúa pendiente y forma parte de las tareas que lleva adelante la Justicia.

La docente era directora suplente

Nancy Estela Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su desaparición, ocurrida el 7 de octubre, dio lugar a una búsqueda que se prolongó hasta este miércoles, cuando su cuerpo fue localizado en una zona de difícil acceso.

El caso también volvió a poner el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales, debido a que, antes de desaparecer, Godoy había denunciado problemas relacionados con el estado de la escuela en la que trabajaba.

Entre las dificultades señaladas por la docente se encontraban la falta de mantenimiento y otras condiciones que complicaban el desarrollo de las clases. Esas denuncias previas forman parte de los antecedentes mencionados en torno al caso y contribuyeron a que, tras conocerse la muerte, se incorporara al reclamo sindical la atención sobre la situación de quienes trabajan en establecimientos rurales.

Dónde encontraron el cuerpo y cómo continúa la investigación

El cuerpo de Godoy fue localizado semisumergido en un bañado, en una zona de monte dentro de la estancia El Curupí, a varios kilómetros de la escuela donde trabajaba. Las características del terreno y la dificultad para llegar al lugar obligaron a los investigadores a organizar un operativo especial para acceder al sitio y realizar las pericias correspondientes.

El hallazgo se produjo después de más de tres semanas de búsqueda. A partir de ese momento, la investigación se orientó a reconstruir las últimas horas de la docente y establecer las circunstancias en las que murió.

La causa permanece en etapa de investigación y las autoridades buscan determinar qué ocurrió y qué responsabilidades corresponden a las personas involucradas. Hasta el momento, hay cinco detenidos y se encuentra en trámite una investigación por femicidio.

Los cinco detenidos y las distintas imputaciones

En el expediente por la muerte de la docente figuran cinco personas detenidas, vinculadas de distintas maneras con el establecimiento rural o con quienes aparecen mencionados en la investigación.

La información sobre su situación procesal es la siguiente:

Ireneo Antonio Zarza: capataz de la estancia El Curupí, imputado por femicidio como presunto autor material.

Felipe Dionisio Sandoval: vinculado al establecimiento, imputado por femicidio como presunto autor material.

Sergio Nahuel Rojas: también vinculado a la estancia, imputado por femicidio como presunto autor material.

Rosa Leguizamón: pareja de Rojas, detenida y acusada de homicidio simple.

Ernesto Ezequiel Bordón: detenido y acusado de falso testimonio.

Las imputaciones no son idénticas y reflejan las distintas acusaciones formuladas en el marco de la causa. Mientras Zarza, Sandoval y Rojas están señalados como presuntos autores materiales y fueron imputados por femicidio, Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple. Bordón, por su parte, está acusado de falso testimonio.

Los cinco permanecen detenidos por disposición judicial, con prisión preventiva mientras continúa la investigación. Las autoridades procuran reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, sin que la causa haya concluido.

SUTECO también convocó a un paro provincial

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, CTERA y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) expresaron su dolor y solidaridad con los familiares de Nancy Estela Godoy.

Además de la convocatoria nacional impulsada por CTERA, SUTECO llamó a realizar un paro provincial este jueves, acompañado por jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades correntinas.

La medida provincial se suma al reclamo nacional y expresa la respuesta de las organizaciones docentes ante la muerte de la maestra rural. Las convocatorias coinciden en la exigencia de justicia y en la necesidad de que se esclarezcan las circunstancias del caso.

Las jornadas de duelo y las movilizaciones previstas en Corrientes acompañarán el pedido de que la investigación avance y se determinen las responsabilidades penales correspondientes. Al mismo tiempo, el caso volvió a visibilizar las condiciones de trabajo en las escuelas rurales, luego de que se conociera que Godoy había denunciado problemas de mantenimiento y dificultades para desarrollar las clases en el establecimiento del paraje El Malezal.