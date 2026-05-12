Rotura de un caño deja sin agua a barrios de la zona sur de la Capital

Una importante interrupción en el servicio de agua potable afecta este martes a distintos barrios de la zona sur de la Capital, luego de que se produjera la rotura de un caño de 200 milímetros en la esquina de Pedro Cano y Dermidio Narváez.

La situación fue informada por Aguas de Catamarca, que comunicó que la avería impactará sobre el normal suministro de agua y provocará baja presión o directamente falta de servicio hasta horas del mediodía en una extensa cantidad de sectores residenciales.

El inconveniente obligó a la empresa prestataria a intervenir sobre la red para avanzar con las tareas de reparación correspondientes, mientras numerosos usuarios comenzaron a experimentar complicaciones en el abastecimiento domiciliario durante las primeras horas de la jornada.

Los barrios afectados por la interrupción

De acuerdo con el parte oficial emitido por Aguas de Catamarca, la rotura del conducto afecta a múltiples barrios ubicados en la zona sur de la ciudad.

Los sectores alcanzados por la baja presión o la falta de agua son los siguientes:

100 Viviendas

120 Viviendas

Calera del Sauce

San Antonio Sur

Almirante Brown

Bancario

Jesús de Nazareth

Luis Franco

Santa Marta

Madre Teresa de Calcuta

La Viñita

Alcira Sur

Comunitario

Juan Domingo Perón

La Tablada

Los Troncos

Loteo Jardín Sussex

Municipal

Solidaridad y Altruismo

Villa Eumelia

Virgen Niña

La empresa indicó que las dificultades en el servicio podrían extenderse hasta horas del mediodía, mientras continúan los trabajos técnicos para solucionar el desperfecto registrado en la red de distribución.

La rotura del caño

Según la información difundida por la prestataria, el problema se originó a partir de la rotura de un caño de gran diámetro, específicamente de 200 milímetros, ubicado en la intersección de Pedro Cano y Dermidio Narváez. Este tipo de averías suele impactar directamente sobre la presión del sistema y comprometer la distribución de agua en sectores amplios de la ciudad, especialmente en zonas conectadas a la misma línea de abastecimiento.

La situación afecta tanto a usuarios particulares como a familias que dependen del servicio para el desarrollo de actividades cotidianas durante la mañana, en barrios de importante densidad poblacional de la zona sur capitalina. Mientras se desarrollan las tareas de reparación, desde Aguas de Catamarca advirtieron que algunos sectores podrían experimentar disminución en la presión del agua y otros directamente interrupciones temporales del suministro.

Recomendaciones

Frente a este escenario, la empresa solicitó comprensión a los usuarios afectados mientras se llevan adelante los trabajos necesarios para restablecer el servicio en toda la zona comprometida. Además, recordó cuáles son los canales oficiales disponibles para realizar consultas, reclamos o solicitar información sobre el estado de la reparación y la normalización del suministro.

Los usuarios pueden comunicarse a través de:

Línea gratuita: 0800-888-8255

0800-888-8255 WhatsApp: 383-4900314

Desde la distribuidora señalaron que los equipos técnicos continúan trabajando sobre la cañería dañada con el objetivo de recuperar progresivamente el servicio en los barrios afectados durante el transcurso del mediodía.