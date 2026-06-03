Salud amplía el acceso al diagnóstico temprano de VIH y sífilis

El Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una nueva jornada de testeo rápido de VIH y Sífilis en la Plaza 25 de Mayo, una actividad orientada a fortalecer las acciones de prevención y diagnóstico temprano de estas infecciones, facilitando además el acceso oportuno a los tratamientos correspondientes.

La iniciativa se desarrolló con la participación de estudiantes de la carrera de Enfermería de la UNCa, en una experiencia que combinó la promoción de la salud, la prevención y el trabajo conjunto entre el sistema sanitario y el ámbito académico. La actividad tuvo como principal objetivo acercar los servicios de salud a la comunidad, promoviendo la detección temprana y generando mayores oportunidades para que la población acceda a controles de manera rápida y gratuita.

La jornada formó parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Salud para fortalecer las estrategias de prevención y ampliar el alcance de los servicios sanitarios en espacios públicos, facilitando el acceso a herramientas fundamentales para el cuidado de la salud.

Más de doscientas pruebas realizadas

Durante la actividad, el equipo de la Dirección de Respuesta Integral al VIH, ITS y Hepatitis Virales llevó adelante un importante operativo de testeo rápido que permitió concretar un total de 214 pruebas de VIH y Sífilis.

Los resultados obtenidos durante la jornada permitieron detectar:

3 casos reactivos para Sífilis.

1 caso reactivo para VIH.

Desde el área responsable se informó que las personas con resultados reactivos continuarán el circuito de atención correspondiente, mediante la realización de estudios confirmatorios que permitirán avanzar en el proceso diagnóstico y garantizar el seguimiento sanitario necesario.

La detección temprana constituye una herramienta clave dentro de las estrategias de salud pública, ya que permite identificar situaciones que requieren atención médica específica y facilitar el acceso a los tratamientos adecuados en las etapas oportunas.

Atención integral y acompañamiento profesional

Además del trabajo de testeo realizado en la Plaza 25 de Mayo, la jornada contó con la participación del equipo interdisciplinario encargado del acompañamiento y seguimiento de las personas diagnosticadas.

La presencia de este equipo forma parte de una estrategia integral que busca garantizar no solo el acceso al diagnóstico, sino también la continuidad de la atención y el acceso a los tratamientos necesarios. De esta manera, las acciones desarrolladas durante la jornada estuvieron orientadas a brindar respuestas que contemplen las distintas etapas del proceso de atención.

El acompañamiento profesional constituye un componente fundamental dentro de las políticas sanitarias vinculadas al VIH y la Sífilis, ya que permite fortalecer los mecanismos de seguimiento y asegurar que las personas puedan acceder a los servicios y recursos disponibles dentro del sistema de salud.

Prevención y el diagnóstico oportuno

Desde el Ministerio de Salud destacaron la relevancia de este tipo de acciones territoriales, que permiten acercar los servicios de salud a la comunidad y fortalecer las estrategias de prevención.

La realización de jornadas en espacios públicos facilita el contacto directo con la población y genera mayores posibilidades de acceso a herramientas de detección temprana. Asimismo, estas iniciativas contribuyen a promover el cuidado de la salud y a reforzar la importancia de realizar controles periódicos.

Desde la cartera sanitaria recordaron que los testeos de VIH y Sífilis son gratuitos, voluntarios y confidenciales, características que los convierten en una herramienta fundamental para la detección temprana y el acceso a una atención adecuada.