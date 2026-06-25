Salud impulsa la Red Provincial de Atención del Paciente Respiratorio Crónico

El Ministerio de Salud de Catamarca avanzó en la puesta en marcha de una estrategia sanitaria destinada a reforzar la detección, el diagnóstico y el abordaje de las enfermedades respiratorias crónicas en todo el territorio provincial. En ese marco, la ministra de Salud, Johana Carrizo, encabezó la entrega de espirómetros destinados a distintos centros de salud de Catamarca y participó de una capacitación para operadores en espirometría, desarrollada en la Maternidad Provincial "25 de Mayo". Ambas acciones forman parte de un mismo eje de trabajo: el fortalecimiento de la Red Provincial de Atención del Paciente Respiratorio Crónico.

La iniciativa se inscribe dentro de una política orientada a ampliar la capacidad diagnóstica del sistema público de salud, con especial foco en la detección temprana y el tratamiento oportuno de enfermedades respiratorias crónicas. La entrega de equipamiento y la formación de recursos humanos aparecen, en este esquema, como dos piezas complementarias de una estrategia que busca no solo sumar tecnología a los establecimientos sanitarios, sino también garantizar que esa tecnología pueda ser utilizada por equipos capacitados y articulados dentro de una red provincial.

La jornada se desarrolló con la participación de operadores en espirometría de diferentes efectores de salud de Capital y del interior provincial, en una convocatoria organizada por la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Durante ese encuentro se realizó la capacitación técnica y, al mismo tiempo, la entrega de espirómetros que permitirán ampliar las herramientas de diagnóstico disponibles en distintos establecimientos sanitarios de la provincia.

Espirómetros y capacitación

La entrega de espirómetros constituye uno de los ejes centrales de esta etapa de implementación de la red. Se trata de equipamiento que será incorporado en distintos centros de salud de Catamarca y que apunta a robustecer la capacidad del sistema para detectar patologías respiratorias crónicas a través de estudios específicos. La decisión de distribuir estos equipos en varios efectores sanitarios responde a la necesidad de descentralizar la capacidad diagnóstica y acercar prestaciones a distintas regiones de la provincia.

En paralelo, la capacitación de operadores en espirometría apunta a que ese fortalecimiento tecnológico tenga un correlato directo en la práctica asistencial. El objetivo no es únicamente contar con más equipamiento, sino asegurar que existan profesionales y equipos de salud en condiciones de utilizarlo, interpretar sus resultados y articular el trabajo con el resto de la red sanitaria.

La formación estuvo dirigida a operadores de distintos efectores de salud de Capital e interior, lo que permite anticipar una lógica de despliegue territorial más amplia que la sola concentración en los grandes hospitales de referencia. Esa distribución del conocimiento técnico es una de las claves del proyecto, ya que la red busca mejorar la accesibilidad al diagnóstico en toda la provincia y no solo en los centros de mayor complejidad.

Cómo funcionará la Red

La Red Provincial de Atención del Paciente Respiratorio Crónico está integrada por profesionales y equipos de salud de distintos centros asistenciales de Capital, del interior provincial, del Hospital Interzonal San Juan Bautista y del Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón". Esa composición muestra que el proyecto no se limita a una intervención puntual sobre determinados establecimientos, sino que propone un entramado de trabajo articulado entre distintos niveles y puntos del sistema sanitario provincial.

De acuerdo con lo informado, el objetivo de la red es mejorar la accesibilidad al diagnóstico y al tratamiento oportuno de las enfermedades respiratorias crónicas, a través de la optimización de los circuitos de derivación, seguimiento y rehabilitación de los pacientes. Esa definición marca una diferencia relevante: no se trata solo de incorporar estudios diagnósticos, sino de construir un recorrido asistencial más ordenado y eficiente para las personas que conviven con este tipo de patologías.

La lógica de red permite, en ese sentido, pensar la atención de manera integrada. La posibilidad de detectar de forma temprana una enfermedad respiratoria crónica, derivar al paciente al nivel de atención correspondiente, sostener el seguimiento clínico y articular estrategias de rehabilitación forma parte de un mismo circuito que la provincia busca fortalecer con esta iniciativa.

El desafío de poner en marcha el programa de control

La directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Leila Quiroga, vinculó esta política con uno de los objetivos que, según explicó, le fue encomendado por la ministra de Salud. "Uno de los desafíos que me encomendó la ministra fue la implementación del Programa de Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas, que hoy podemos poner en marcha gracias al compromiso de todo el equipo de Salud. Los operadores serán una parte fundamental de esta red porque permitirán alcanzar diagnósticos oportunos y evitar complicaciones", destacó.

La definición de Quiroga permite leer esta etapa como el comienzo operativo de una política sanitaria específica dentro del área de enfermedades crónicas no transmisibles. Su declaración pone el foco en dos aspectos: por un lado, la decisión de avanzar con la implementación del Programa de Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas; por otro, el papel estratégico que tendrán los operadores formados en espirometría, considerados una pieza clave para mejorar la detección temprana y prevenir complicaciones.

En esa misma línea, la referente del Programa de Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas, Rosario Esteniu, subrayó el sentido de la convocatoria a profesionales de distintos puntos del territorio. "Reunimos a profesionales de distintos puntos de la provincia con un objetivo común: fortalecer la capacidad del sistema público de salud para detectar tempranamente enfermedades respiratorias crónicas y acercar diagnósticos de calidad a toda la comunidad", sostuvo.