Tiene 18 años y será la única argentina en una misión espacial en India

Cada mañana, Eowlyn Montenegro repite el mismo recorrido entre Juan Bautista Alberdi y Aguilares para asistir al Instituto Técnico de Aguilares (ITA). Ese trayecto cotidiano, que comenzó cuando tenía apenas nueve años, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una historia que hoy la ubica en el escenario internacional de la tecnología espacial. A sus 18 años, fue seleccionada como la única representante argentina que viajará a India para participar de ShakthiSAT, un programa internacional orientado a la formación de jóvenes mujeres en tecnología aeroespacial y desarrollo satelital.

La noticia llegó el 10 de mayo y cambió por completo la dimensión de aquello que durante años había sido una combinación de curiosidad, estudio y perseverancia. Eowlyn integrará una iniciativa impulsada por Space Kidz India, que reunió a más de 12.000 chicas de 108 países para capacitarlas en tecnología espacial. Entre las 167 argentinas que comenzaron el proceso de formación en abril de 2025, solo diez alcanzaron la instancia final. Finalmente, una sola fue elegida para viajar: ella.

Una vocación construida desde la infancia

La historia de Eowlyn comenzó mucho antes de cualquier convocatoria internacional. Cuando tenía nueve años escuchó hablar del ITA y decidió que quería estudiar allí. En ese momento, según recuerda, su entorno estaba más asociado a los juegos infantiles tradicionales, pero ella insistió en ingresar a una escuela técnica.

La decisión implicaba un esfuerzo diario importante. Desde Juan Bautista Alberdi debía trasladarse todos los días hasta Aguilares para asistir a clases. Su madre inicialmente dudaba por la exigencia del viaje, pero finalmente la familia acompañó su decisión. Desde entonces, tomar el colectivo cada mañana pasó a formar parte de su rutina y también de una manera de entender el futuro.

Eowlyn Montenegro

Aunque no creció en un hogar vinculado específicamente al mundo STEM, encontró apoyo en una familia ligada a la docencia. Su padre es profesor de filosofía y su madre docente de biología. En paralelo a sus estudios, comenzó a desarrollar proyectos relacionados con electrónica y programación autodidacta.

Entre sus trabajos escolares aparecen desarrollos vinculados a sensores, autitos electrónicos y una mano mioeléctrica. También creó una aplicación destinada a colaborar con Cáritas de Alberdi, organización donde participa como voluntaria. "Mi objetivo es ayudar a las personas desde el lado tecnológico", explicó a LA GACETA.

El camino hacia ShakthiSAT

La posibilidad de ingresar al programa espacial internacional surgió a partir de una oportunidad inesperada. Abigail Ganopol, doctora en Ciencias Físicas por la UBA, especialista de la industria espacial y distinguida por la NASA, estaba presentando ShakthiSAT durante el Congreso Argentino de Tecnología Espacial.

En ese contexto, Mario Díaz, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y del ITA, consultó si todavía era posible incorporar estudiantes al programa. A partir de esa gestión se reabrió el formulario durante algunos días más y allí apareció la postulación de Eowlyn.

La joven reconoce que no tenía una formación específica en tecnología espacial al momento de comenzar la capacitación. Sin embargo, sí contaba con una fuerte inclinación hacia la electrónica, la programación y la investigación tecnológica.

"Tenía muchísima curiosidad", relató la estudiante de último año de TME del ITA. Su primer acercamiento al mundo aeroespacial había ocurrido a través de un proyecto impulsado anteriormente por la escuela. Más adelante encontró otra referencia importante: Noel de Castro. "Conocer su historia me hizo pensar que yo también podía llegar a esos lugares", sostuvo.

Una capacitación intensiva y una selección exigente

El programa ShakthiSAT incluyó una capacitación virtual de 120 horas sobre tecnología espacial. Durante ese proceso, las participantes recibieron contenidos específicos relacionados con el funcionamiento de la industria aeroespacial y distintos aspectos técnicos del sector.

Entre los elementos que más impactaron a Eowlyn estuvo el descubrimiento de las regulaciones existentes alrededor de la actividad espacial. "Lo que más me sorprendió fue descubrir que existen leyes espaciales y que todo está tan regulado", señaló.

Uno de los momentos más importantes de la experiencia ocurrió durante un acantonamiento espacial realizado en La Falda, Córdoba. Allí, 21 estudiantes de distintas provincias pudieron conocerse personalmente después de semanas de trabajo virtual.

"Eso reavivó el sentimiento. Se armó un grupo hermoso", recordó Eowlyn sobre aquella instancia que funcionó como un punto de inflexión dentro de la capacitación.

La etapa final del proceso de selección reunió a diez participantes que habían completado el 100% del programa. Las aspirantes enfrentaron:

Un examen técnico.

Un trabajo grupal.

Una entrevista personal.

Según Abigail Ganopol, el examen "estuvo a la altura de un parcial universitario", mientras que el desempeño grupal fue destacado por la capacidad de coordinación entre las participantes.

Las finalistas provenían de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Salta y Tucumán. Finalmente, la elegida fue Eowlyn Montenegro.

Tecnología, compromiso social y representación

Además del desempeño técnico, desde la organización destacaron el perfil social de la estudiante tucumana. "Eowlyn tiene un costado social muy importante", afirmó Ganopol, quien además consideró que esta experiencia puede convertirse en "la semilla que impulse a su provincia en sus primeros pasos en el sector espacial".

El caso adquiere una dimensión especial en un contexto donde las mujeres representan apenas el 20% de la fuerza laboral dentro de la industria espacial global. Frente a ese escenario, Eowlyn remarcó la importancia de ampliar la participación femenina en áreas científicas y tecnológicas.

"Que hagan oídos sordos a las críticas de que una mujer no puede participar en este mundo. Cada vez somos más", expresó. También destacó que "la diversidad de géneros, culturas y edades genera mejores ideas y soluciones".

El viaje a India y los próximos desafíos

La confirmación oficial de su selección llegó durante una videollamada realizada un domingo por la mañana. Eowlyn recordó que en un primer momento quedó paralizada por la emoción. "Me quedé en blanco. Estaba emocionada, pero no entendía del todo", contó. Recién después de las entrevistas posteriores tomó dimensión completa de lo que significaba el desafío: representar a la Argentina en una misión internacional vinculada al desarrollo de un satélite lunar.

Desde entonces intensificó su preparación académica y técnica. Actualmente estudia inglés orientado a ingeniería aeroespacial y profundiza contenidos junto a Ricardo Amani, profesor de física del ITA.

Al mismo tiempo avanza con los trámites de pasaporte y visa, gastos que no son cubiertos por el programa internacional. El viaje a India será su primera experiencia internacional de gran escala y también un nuevo paso en un camino que comenzó años atrás, cuando una niña de Alberdi decidió que quería estudiar en una escuela técnica pese a las dudas y dificultades iniciales.

"Esta oportunidad la veo como un paso para acercarme a quien quiero ser", afirmó. Aunque manifiesta interés tanto por la industria aeroespacial como por la biomedicina, asegura que no quiere limitarse a un único camino y que su intención es continuar explorando distintas oportunidades para seguir creciendo.