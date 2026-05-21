Salud realizó operativo sanitario en la Escuela Rivera del Valle

Con el objetivo de reforzar las estrategias de inmunización y garantizar el cumplimiento de los esquemas obligatorios de vacunación, el equipo de la Dirección de Inmunizaciones participó de un operativo sanitario desarrollado en la Escuela Rivera del Valle, en el marco del programa PROSANE.

La jornada estuvo centrada especialmente en niños y niñas en edad escolar y tuvo como finalidad avanzar en el control de libretas sanitarias y esquemas de vacunación correspondientes a estudiantes de primero y sexto grado.

La iniciativa se enmarca dentro de las políticas orientadas a fortalecer la atención primaria de la salud y promover el acceso de niños y adolescentes al sistema sanitario mediante acciones articuladas entre escuelas, organismos de salud y familias.

Durante el operativo, los equipos intervinientes trabajaron en la revisión de la documentación sanitaria de los alumnos y en la verificación del cumplimiento del Calendario Nacional Obligatorio de Vacunación.

Controles sanitarios y seguimiento

Las tareas desarrolladas durante la jornada incluyeron controles específicos sobre:

Libretas sanitarias .

. Esquemas de vacunación .

. Cobertura de vacunas obligatorias .

. Situación sanitaria de alumnos de primero y sexto grado.

El operativo estuvo orientado a garantizar que niños y niñas cuenten con las vacunas correspondientes a su edad y a reforzar el derecho a la salud integral dentro del ámbito escolar.

Desde el área de Salud se remarcó que este tipo de acciones resulta fundamental para fortalecer la prevención y consolidar estrategias sanitarias dirigidas a la población escolar. Además, el control de esquemas de vacunación permite detectar situaciones pendientes y facilitar el acceso a las dosis necesarias dentro de una estrategia de cercanía con las instituciones educativas.

La escuela como espacio de articulación sanitaria

Uno de los ejes centrales de estas acciones es el fortalecimiento del vínculo entre las escuelas y las instituciones sanitarias, entendiendo al ámbito educativo como un espacio clave para el desarrollo de políticas de promoción y prevención de la salud.

En ese sentido, las actividades realizadas en la Escuela Rivera del Valle forman parte de una estrategia que busca acercar el sistema sanitario a niños y adolescentes, facilitando el acceso a controles y esquemas preventivos dentro de los propios establecimientos educativos.

La articulación entre educación y salud aparece así como uno de los pilares centrales de este tipo de operativos territoriales.

La importancia del Calendario Nacional Obligatorio

El control de esquemas de vacunación realizado durante la jornada tuvo como referencia el cumplimiento del Calendario Nacional Obligatorio de Vacunación, herramienta considerada central dentro de las políticas públicas sanitarias.

La revisión de libretas sanitarias y la actualización de vacunas permiten sostener la cobertura inmunológica en edades escolares y garantizar condiciones preventivas frente a distintas enfermedades.

El trabajo desarrollado con estudiantes de primero y sexto grado responde además a la necesidad de verificar etapas específicas del calendario de vacunación previstas para esas edades. El operativo de PROSANE permitió avanzar en ese seguimiento sanitario dentro de la propia comunidad educativa, facilitando el acceso de los estudiantes a controles y acciones preventivas.