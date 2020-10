Salud recuerda la importancia de los controles de las embarazadas

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección de Maternidad e Infancia, hace hincapié en la importancia de los controles prenatales, aún durante este tiempo de pandemia.

Al respecto, la referente provincial de Perinatología, Eugenia Vázquez, señaló que “lo importante del control prenatal precoz es la detección temprana de enfermedades, en la madre o en el bebe”.

Asimismo, agregó que “los controles deberían iniciarse a la semana de atraso; en los primeros meses, lo importante es saber que el bebe está implantado en el útero, para hacer prevención de embarazos extra uterinos. Luego de esta etapa, se puede hacer detección de alteraciones en la gestación, por ejemplo, embarazos que no son viables”.

En el transcurso del embarazo, cada etapa es importante por lo que los expertos recomiendan realizarse los chequeos de rutina que son indicados por el profesional; en este sentido Vázquez indicó que “luego de las 12 semanas, se realiza el scan fetal, a través del cual se pueden detectar alteraciones morfológicas en el feto, por ejemplo alteraciones cardiacas, en el sistema renal excretor, en la columna, desarrollo en la masa encefálica. Todo esto ayuda a llevar un mejor control y contener a la mamá”.

A medida que evoluciona el embarazo, la mujer también puede presentar patologías como la preeclampsia o eclampsia, diabetes gestacional, las cuales “son enfermedades controlables en el embarazo”, agregó.

Para finalizar, Eugenia Vázquez explicó que “si la mamá no hace los controles y llega a la guardia para llevar adelante el parto, hay mucha información que no tenemos en ese momento, por lo que la atención de ese nacimiento puede ser dificultoso por no contar con esos datos previos. Hacemos hincapié en que los controles se deben realizar; las mamás no tienen que tener miedo de acercarse a los centros de salud, porque justamente se determinaron algunos en los que no se atienden patologías respiratorias, justamente con el fin de resguardar a estos pacientes”.

Los CAPS que cuentan con atención para controles prenatales son Farías Taire, Libertador II, Salish Musri (mañana), Amalia Fortabat (mañana), Teresa de Calcuta, Alem (mañana), San José Obrero (tarde), Altos de Choya, El Mastil, 500 vv, San Martín (mañana), La Cruz Negra (mañana), Banda de Varela, y Malvinas Argentinas (mañana).

En el interior también están trabajando los centros de salud de Nueva Coneta, El Rodeo, Las Juntas. En el Área Programática N° 2 las mujeres pueden acercarse al Natatorio Municipal, CAPS 60 VV, Polcos, Facundo Quiroga, 6 de Enero; en el Hospital de Los Varela, Hospital de San José en Piedra Blanca; Hospital Dermidio Herrera, Villa Dolores; La Carrera, Pozo el Mistol, San Isidro, Sumalao, Don Féliz, Luis Olmos.

Por otro lado, la Maternidad Provincial 25 de Mayo se encuentra trabajando con turnos programados que se solicitan al 3834 797735, 3834 047628 o al whatsapp 3834 046406.