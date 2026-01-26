Tormenta en Catamarca: corte de luz en el Valle Central y crecida del Fariñango

Una fuerte tormenta eléctrica azotó el Valle Central de Catamarca, afectando líneas de media y baja tensión en distintos puntos, según informó EC SAPEM Energía de Catamarca. El comunicado, advierte sobre los daños causados por el fenómeno climático.

La situación se agrava con la Alerta en la Ruta Provincial N°1, específicamente en el tramo Las Pirquitas - La Puerta, donde se registran desprendimientos y derrumbes que ocupan sectores de la calzada. A las 22:30 horas, autoridades emitieron una actualización instando a transitar con extrema precaución debido a la intensa lluvia que persiste en la zona. Personal de Vialidad se dirige al lugar para evaluar la calzada y realizar tareas de despeje.

Además, se reporta el arroyo Fariñango crecido, situación que llevó a las autoridades a emitir una advertencia explícita: no transitar por esa zona.

EC SAPEM indicó que su personal técnico y cuadrillas de operarios están trabajando para la pronta reparación de las líneas eléctricas afectadas y poder restituir el servicio a la mayor brevedad posible.