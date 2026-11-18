El tiempo en Catamarca se mantiene primaveral para este miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones de inestabilidad solo aparecen en horas de la tarde con una probabilidad de concretarse de apenas un 40%.

Mañana con algo de nubosidad

El SMN marca que durante la mañana el cielo se presentará mayormente nublado pero con algo de despejado a la vez. La temperatura ascenderá hasta los 22 grados. En cuanto al comportamiento del viento, se prevén velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con dirección predominante del Este.

Tarde lluviosa y con la máxima

Para la tarde están pronosticados chaparrones pero con una probabilidad de que se concreten entre un 10 y 40%, siendo esta la última inestabilidad que de momento se anuncia, por lo menos hasta el viernes. En este tramo del día se registrará la temperatura máxima prevista para el miércoles, con 28 grados.

También se producirá un leve incremento del viento, que alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, manteniendo la dirección de la hora anterior.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Hacia la noche el cielo mantendrá la nubosidad. La temperatura descenderá hasta los 22 grados, mientras que el viento presentará una marcada disminución. La dirección predominante cambiará hacia el Sudoeste.

De esta manera, llegando a la mitad de la semana el clima se sigue presentando con algo de inestabilidad pero mayormente con temperaturas agradables que no superan los 30 grados.