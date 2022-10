Se levantó el paro de UTA, hubo acuerdo y los colectivos circularán de manera normal

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) llegó finalmente a un acuerdo con las cámaras empresarias del sector nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y el paro dispuesto por tres días que se iba a iniciar en la medianoche quedó sin efecto. La información fue confirmada por el secretario general del gremio, Roberto Fernández, quien aclaró que se alcanzó “un principio de acuerdo salarial para los trabajadores del interior del país, que será firmado este martes en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación”. Para hacer frente a este incremento, ya se sabe que habrá un aumento de $2 mil millones del Fondo Compensador para alcanzar $48 mil millones este año, esto en calidad de subsidios . Según se indicó desde UTA, "si hay diferencias, los gobernadores pagarán el resto" o como en el caso de nuestra provincia, se seguirá trabajando la cifra para llegar a un aumento del boleto.

Con esta novedad se frenó un nuevo paro de los choferes de colectivos del interior del país, que esta vez iba a ser de 72 horas y que había sido anunciado justamente en reclamo del pago del aumento salarial acordado en paritarias.

Desde la seccional Catamarca-La Rioja, se indicó que se va a esperar al martes para que teniendo el detalle de los montos, se conozca las fechas en que las empresas locales comenzarán a abonar la suba. “Esto porque se ha demorado el acuerdo y se deberán ver las nuevas fechas”, sostuvo Juan Vergara quien destacó que lo convenido “es una gran noticia para todos los trabajadores del interior que aguardaban que se llegue a un acuerdo”. El gremialista reconoció que también los usuarios, ante este acuerdo “ahora van a tener tranquilidad porque obviamente estaban preocupados ante la posibilidad que nuevamente no iba a haber transporte”.

El acuerdo

Lo logrado este lunes ratifica la unidad salarial en todo el país y la premisa de “igual remuneración por igual tarea” que venía pregonando UTA. En el detalle de lo acordado, quedó como base salarial a partir de octubre el $165.000. En noviembre ascenderá a $180.000 y en diciembre alcanzará los $200.000 para el conductor inicial del interior y proporcional para el resto de las categorías.

En cuanto a los viáticos, el incremento será proporcional y llegarán en diciembre a $1141 por cada día de trabajo y

$3.000 por cada año de antigüedad. Asimismo se determinó una Asignación de $40.000 en concepto de bono y un adelanto de $20.000 para el mes de enero 2023.

¿Y el aumento del boleto?

En este contexto, a nivel local ahora habrá que aguardar definiciones sobre el incremento o no del boleto de colectivos. Esto por cuanto el Gobernador Jalil había indicado justamente el lunes pasado que el aumento del pasaje de transporte público “aún no está definido”, porque se esperaba la definición del subsidio nacional. Ahora se conoce que hay un monto y será en función de esto que ocurran o no novedades.