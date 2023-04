Reclamo a la Justicia de Familia Se llevó a sus hijos hace más de cien días y no los devolvió: la madre confesó "estar desesperada" A pesar de la restricción de domicilio, el padre de dos menores de 7 y 15 años, este último con autismo, logró convencer a su ex pareja de verlos. El fue más allá y se los llevó para no devolverlos todavía. La mamá de los niños reclamo justicia y acusa a la titular del Juzgado N° 2, Dra. Olga Amigot de "estar tapando" al violento.