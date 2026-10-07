Se registraron más de un millón de casos de influenza en lo que va del año

Los registros epidemiológicos acumularon 1.024.659 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) en lo que va de 2026, una cifra que supera el millón y que representa un incremento del 3,3% respecto del mismo período de 2025.

La enfermedad tipo influenza comprende cuadros definidos por tres características principales: fiebre mayor o igual a 38 °C, tos de menos de 10 días de evolución y ausencia de otra etiología definida. Dentro de esta definición se encuadran las notificaciones que permiten realizar el seguimiento de la circulación de enfermedades respiratorias.

El aumento registrado frente al año anterior podría estar relacionado con el adelanto del inicio de la temporada de virus respiratorios que se produjo durante 2026. El comportamiento de los contagios, sin embargo, presenta actualmente una tendencia diferente a la observada durante los momentos de mayor circulación.

Durante la semana epidemiológica (SE) 37 se notificaron 31.856 nuevos casos de ETI, mientras que las notificaciones de esta enfermedad continúan en descenso.

La circulación respiratoria atraviesa una etapa descendente

Según el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la SE 38, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la circulación de los virus respiratorios se encuentra actualmente en una curva descendente, luego de los picos alcanzados durante el período invernal.

El mismo informe señala que los niveles de circulación se mantienen dentro de los valores esperados para esta época del año. El descenso de las notificaciones se produce además acompañado por una modificación en la composición relativa de los virus detectados. En particular, se observa una acentuación de la dominancia relativa de Influenza B, mientras que el virus sincicial respiratorio (VSR) mantiene su predominancia entre los pacientes hospitalizados.

De esta manera, los más de un millón de casos acumulados durante 2026 representan el volumen registrado a lo largo del año, pero los datos correspondientes a las semanas más recientes reflejan una disminución en las notificaciones.

Neumonía: 127.046 casos acumulados

El seguimiento epidemiológico también incluye los casos de neumonía. Durante la última semana analizada se notificaron 4.238 nuevos casos.

Con esas incorporaciones, el total de notificaciones acumuladas hasta la SE 37 alcanzó los 127.046 casos. La cifra es levemente menor a las registradas durante el mismo período de años previos. El dato forma parte del panorama general de las enfermedades respiratorias monitoreadas, en un contexto en el que tanto las notificaciones de ETI como otros indicadores muestran una evolución descendente después de los picos registrados durante el invierno.

Más de 113 mil casos de bronquiolitis

La situación de las bronquiolitis en menores de 2 años constituye otro de los indicadores incluidos en la vigilancia epidemiológica.

Durante la última semana analizada fueron notificados 4.675 casos, llevando el acumulado del año a 113.108 casos. En este grupo también se observa una tendencia descendente. La curva de casos semanales registra una caída a partir de la SE 34. A su vez, el corredor endémico publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional muestra que las notificaciones semanales correspondientes a los últimos tres años presentan un descenso marcado en comparación con los años previos a 2024.

Los datos permiten observar así una evolución descendente en las notificaciones recientes, aunque el acumulado anual continúa reflejando una importante cantidad de casos de enfermedades respiratorias.

Cae la positividad de influenza en la vigilancia ambulatoria

La vigilancia centinela ambulatoria también mostró una disminución de la actividad de influenza. Durante la última semana analizada se notificaron 4 casos, lo que representa 7 casos menos que durante la semana anterior.

En paralelo, se produjo un marcado descenso de la positividad de influenza. El indicador pasó de 26,2% a 12,9%, reflejando la reducción registrada en las últimas semanas. En las consultas ambulatorias también se analizó la presencia de otros virus respiratorios. Durante las últimas cuatro semanas se estudiaron 320 muestras, entre las cuales se detectaron 21 casos positivos de VSR.

En el caso del SARS-CoV-2, fueron procesadas 128 muestras, con 3 casos positivos.

Los registros permiten observar la circulación simultánea de distintos virus respiratorios y, al mismo tiempo, la evolución diferenciada de cada uno de ellos dentro de la vigilancia epidemiológica.

El VSR continúa predominando entre los pacientes hospitalizados

En cuanto a la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes internados, el informe señala una reducción de los casos graves por VSR y una leve baja en los casos de influenza.

Durante las últimas cuatro semanas analizadas se notificaron:

268 casos positivos de VSR , 29 menos que los registrados durante la semana anterior.

, 29 menos que los registrados durante la semana anterior. 42 casos de influenza.

6 casos de SARS-CoV-2.

4 codetecciones de SARS-CoV-2 y VSR.

1 codetección de influenza y VSR.

A pesar de la reducción observada en los casos graves por VSR, este virus mantiene la predominancia entre los pacientes hospitalizados.

El conjunto de los indicadores configura un escenario en el que el volumen acumulado de enfermedades respiratorias continúa siendo elevado, pero los registros más recientes muestran una evolución favorable en términos de notificaciones.