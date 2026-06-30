Se termina junio con frío polar en Catamarca

El último día de junio se presentará en Catamarca con condiciones meteorológicas estables y sin perspectivas de lluvias, de acuerdo con el pronóstico previsto por el Servicio Meteorológico Nacional. El panorama estará marcado por la presencia de nubosidad variable, temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana, un ascenso térmico moderado durante la tarde y un incremento del viento hacia el cierre del día.

Las condiciones previstas configuran un escenario de estabilidad atmosférica, con cero de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Esto permitirá que el martes transcurra sin lluvias, mientras el cielo alternará entre un estado mayormente nublado durante las primeras horas y parcialmente nublado a partir de la mañana y durante el resto del día.

Un amanecer frío para despedir el mes

El martes comenzó con un ambiente típicamente frío. Tanto en la madrugada como durante la mañana, la temperatura rondaró los 5 grados, manteniendo un escenario de frío en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará un incremento moderado. Durante la tarde se espera que el termómetro alcance apenas una máxima de 16 grados, convirtiéndose en el momento más templado del día. Posteriormente, durante la noche, la temperatura volverá a descender hasta ubicarse en 9 grados, manteniendo condiciones frescas para el cierre de la jornada.

Esta evolución térmica permitirá un leve alivio durante las horas de mayor radiación solar, aunque el ambiente continuará siendo característico de la temporada.

Cielo con nubosidad variable

El comportamiento del cielo también mostrará algunas variaciones a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas del día el escenario se mostró mayormente nublado, mientras que desde la mañana y hasta la noche el pronóstico indica condiciones de parcial nubocidad.

Esta condición sin embargo, no estará asociada a precipitaciones, El pronóstico establece que la probabilidad de lluvias será de cero durante las cuatro franjas horarias consideradas, consolidando un día completamente estable desde el punto de vista meteorológico. Esto en la previa sí de una nueva inestabilidad, anunciada por el SMN pero para este miércoles, cuando ya arranque julio.

Volviendo al martes, este panorama permitirá que la jornada transcurra sin fenómenos asociados a precipitaciones, manteniéndose únicamente la variabilidad en la cobertura nubosa.

El viento con intensidad entre la tarde y la noche

Uno de los aspectos que adquirirá mayor relevancia durante el martes será el comportamiento del viento. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h. En las primeras horas del día, la dirección predominante será del Noreste (NE) durante la mañana.

Con el transcurso de la jornada, el viento incrementará su intensidad. Durante la tarde se prevén velocidades de entre 23 y 31 km/h, con predominio nuevamente del sector Norte. Para la noche, las velocidades sostenidas volverán a ubicarse entre 13 y 22 km/h, aunque el pronóstico anticipa la posibilidad de ráfagas de entre 42 y 50 km/h, también provenientes del Norte, convirtiéndose en el fenómeno más destacado del cierre de la jornada.