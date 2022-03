Se viene el aumento del boleto: llegaría a los $35 y se actualizaría después de tres años

Luego de anunciarse la semana pasada un nuevo sistema de recorrido y frecuencias de colectivos, ahora le ministerio de Coordinación Regional, Logística y Transporte, develó que está por implementarse un aumento en el boleto. Desde el 2019 que el valor no se modificaba y como indicó Raúl Chico, responsable de esta cartera, la actualización lo llevaría a un aproximado de $35. “El costo del pasaje está muy pero muy retrasado”, sentenció el ministro.

La suba se implementará en los próximos días y para fundamentar la novedad, el funcionario marcó que "si hacemos los números fríos, tal debiera ser, el boleto debería costar $349 pero para que eso no sucede está el Estado presente para velar por el bolsillo de los ciudadanos”. Y añadió en declaraciones a On Radio que “el gobierno provincial pone muy mucha plata en subsidios para que el boleto esté en los valores en los que está”.

Al hacer un análisis de los valores y justificando el aumento, Chico remarcó “sostener un boleto a $22 desde el 2019, que fue el último aumento, es insostenible. En el 2020 se tuvo el 40% de inflación y en el 2021 fue el 50%. En lo que va de este año ya se suma el 13%. Obviamente que va a haber no un aumento sino una actualización. Y gran parte de esa actualización, por instrucciones del Gobernador, la va a absorber la Provincia”. Luego el funcionario, al fijar la cifra marcó que “los números dan alrededor de $35” . Agregando “Treinta y cinco pesos hoy es menos que $22 en 2019, como para que la sociedad lo entienda”.

Paro sin sentido

Mientras se definen las empresas qué empresas pagaron y cuáles aún no, el gremio sostiene que la medida se fuerza se llevará a cabo con aquellas que no hayan cancelado los salarios de Febrero. El titular de Transporte, al ser consultado dijo que el paro "no tiene mucho sentido”. Sostuvo esto indicando que “la participación estatal es muy importante para el servicio debido al aporte de subsidios a las empresas, esos aportes van saliendo de acuerdo a que la burocracia así lo va permitiendo. Hoy se terminó de transferir el subsidio nacional y ahora se empieza a trabajar en el subsidio provincial, el cual va a salir la semana que viene”. Luego se despegó de las demoras aludidas por las patronales y dijo “nosotros no tenemos demoras de nada. Los trámites están todos al día pero hay que entender que esto es el Estado y las cosas llevan su tiempo".

Tras esta aclaración, enfatizó que "en ningún lado está estipulado que los sueldos se tiene que pagar con la plata del Estado, eso lo definen los empresarios y el reclamo de los empleados tiene que ser con la patronal. A nosotros como Estado no nos corresponde meternos en la relación empleado-patronal".

Calidad del servicio

Chico se mostró partidario de optimizar la calidad de servicio y relacionó esto con el nuevo sistema de recorridos y frecuencias. Apuntó luego, siguiendo con los anuncios que propone su área, que se está por crear una Dirección de Control de Calidad y Seguridad. “Una vez que reformemos todo esto, cada empresa va a tener con precisión a qué hora tiene que pasar por cada lugar. Y van a ser controlados y en ese escenario, hemos generado un sistema de premios y castigos” dijo a la vez que sostuvo que esta material ya es de conocimiento de las empresas, los municipios y el gremio.