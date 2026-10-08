Se viene el IV Simposio Sudamericano de Pecán: Catamarca y Tucumán son sede

Durante tres días, Tucumán y Catamarca se convertirán en uno de los principales puntos de encuentro de la actividad pecanera sudamericana. El IV Simposio Sudamericano de Pecán tendrá una particularidad histórica: será la primera vez que este encuentro se realice en la Argentina y estará organizado por el INTA, el INIA de Uruguay y Embrapa de Brasil.

Del 28 al 30 de octubre, productores, investigadores, viveristas, empresas y especialistas de diferentes países se reunirán para analizar las perspectivas de una actividad que presenta un interesante potencial de expansión en el NOA. El programa combinará conferencias de referentes internacionales, la Convención Anual de CAPPECÁN, recorridas por viveros y establecimientos productivos y una Ronda de Negocios Nacional-Internacional.

La elección de Tucumán y Catamarca como provincias anfitrionas permitirá, además, trasladar buena parte de la discusión al territorio. El objetivo será mostrar en condiciones concretas el potencial del cultivo en ambientes productivos diferentes y generar un contacto directo entre productores de la región y algunos de los principales especialistas internacionales en pecán.

La agenda comenzará el miércoles 28 de octubre en la Sociedad Rural de Tucumán, continuará el jueves 29 con una jornada íntegramente a campo en establecimientos de Tucumán y Catamarca y finalizará el viernes 30 en el Predio Ferial Campo Las Heras, en Catamarca.

Ciencia y experiencias de regiones productoras

Uno de los principales atractivos del encuentro será la jerarquía de su programa científico-técnico. Las exposiciones permitirán conocer experiencias desarrolladas en diferentes ambientes y regiones productoras del mundo y, a partir de ellas, discutir su posible aplicación a las condiciones productivas de la Argentina.

Entre los especialistas destacados se encuentra Larry J. Grauke, de Estados Unidos, quien tendrá a su cargo dos conferencias centrales. En Tucumán abordará el mejoramiento genético del pecán y sus perspectivas futuras, mientras que en Catamarca analizará el desarrollo de portainjertos, su situación actual y las líneas de trabajo proyectadas.

También desde Estados Unidos llegará Jennifer Randall, quien expondrá sobre recursos genómicos y regulación genética del estrés en pecán. El eje estará relacionado con herramientas que comienzan a abrir nuevas posibilidades para comprender cómo responden las plantas frente a diferentes condiciones ambientales.

Otro especialista estadounidense será Leonardo Lombardini, quien analizará la fisiología del cultivo y el impacto de los factores ambientales sobre la floración y la producción. En ese mismo bloque participarán Paula Conde, de Uruguay, con la experiencia de variedades comerciales adaptadas a ambientes templado-húmedos, y Laia Abelló Agrilaga, de España, quien expondrá sobre variedades comerciales bajo las condiciones mediterráneas subhúmedas del sur europeo.

La mirada internacional también alcanzará un aspecto determinante para las decisiones productivas: el mercado. Sarah Dieringer, de Estados Unidos, editora de Pecan South de la Texas Pecan Growers Association, analizará la situación del mercado internacional durante la Convención Anual de CAPPECÁN.

Del material genético al agua, la nutrición y la sanidad

La jornada de cierre en Catamarca concentrará otro importante grupo de especialistas internacionales y permitirá ampliar la discusión hacia diferentes componentes del sistema productivo.

Desde México participarán Jesús G. Arreola-Ávila, quien analizará los factores climáticos que influyen sobre la terminación del fruto y el rendimiento, y Jesús Humberto Núñez Moreno, cuya exposición estará enfocada en la importancia del agua y la nutrición para el cultivo.

Núñez Moreno también formará parte de la jornada de campo y abordará los cultivares destinados a condiciones de clima árido, un aspecto particularmente relacionado con las características de una parte del territorio donde se desarrollará el encuentro.

Desde Sudáfrica, Elmi Lötze presentará el rol de los carbohidratos en la alternancia de la producción, uno de los fenómenos relevantes para la productividad de los montes de pecán. El programa también incluirá a diferentes especialistas de Estados Unidos:

Lenny Wells analizará la influencia del estado hídrico de la planta sobre la apertura del fruto y la calidad de la parte comestible.

analizará la influencia del estado hídrico de la planta sobre la apertura del fruto y la calidad de la parte comestible. Kimberly Cervantes presentará resultados relacionados con el efecto del riego deficitario sobre el microbioma de plantines y portainjertos.

presentará resultados relacionados con el efecto del riego deficitario sobre el microbioma de plantines y portainjertos. Richard Heerema abordará el control de la copa del árbol y su influencia sobre el rendimiento y las propiedades antioxidantes del fruto.

abordará el control de la copa del árbol y su influencia sobre el rendimiento y las propiedades antioxidantes del fruto. Clive H. Bock se ocupará de la diversidad genética y la estructura poblacional de la sarna del pecán presente en Sudamérica.

A ellos se sumará el brasileño Carlos Martins, de EMBRAPA, con una conferencia sobre manejo del dosel en ambientes templado-húmedos y optimización de la luz para maximizar la producción.

El conjunto de exposiciones recorre prácticamente toda la cadena productiva: material genético, implantación, manejo del monte, agua, nutrición, sanidad, rendimiento, calidad del fruto y comercialización.

La Convención de CAPPECÁN

El primer día tendrá además un fuerte componente sectorial con el desarrollo de la Convención Anual de la Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPPECÁN). La actividad pondrá el foco en herramientas, costos y mercado. Claudia Musto y Pablo Barone, presidenta y vicepresidente ejecutivo de la Cámara respectivamente, presentarán la situación del cultivo en el NOA.

La agenda incluirá también la exposición de Sarah Dieringer sobre el mercado mundial, una herramienta de cálculo de costos destinada a productores y un análisis comparativo entre Argentina, Brasil y Uruguay.

La incorporación de estos temas refleja una orientación integral del encuentro. La discusión no quedará limitada al análisis agronómico del cultivo, sino que incorporará cuestiones relacionadas con su viabilidad económica, competitividad y posibilidades comerciales.

Establecimientos productivos

El jueves 29 será una jornada diferente. Los participantes dejarán los auditorios para trasladarse directamente al campo y observar el cultivo en condiciones reales de producción.

Durante la mañana se realizará una recorrida por Vivero Quebrada de Lules, en Tucumán. Allí se trabajará sobre la producción de plantas injertadas en contenedor bajo invernáculo, suelos y cultivares para ambientes templado-húmedos, además de plagas y del complejo de Botryosphaeria.

Posteriormente, la actividad continuará en Carter Pecán, en Catamarca, donde distintas estaciones técnicas permitirán observar cultivares destinados a clima árido y analizar las características de los suelos, las plagas y las enfermedades bajo esas condiciones. Entre los especialistas participantes estará el mexicano Jesús Humberto Núñez Moreno.

El recorrido entre ambas provincias constituye uno de los aspectos centrales del Simposio, porque permitirá comparar en una misma jornada sistemas productivos desarrollados bajo condiciones agroambientales diferentes, desde ambientes templado-húmedos hasta otros marcadamente más áridos.

El desafío de diversificar la producción del NOA

La realización del encuentro en Tucumán y Catamarca también plantea una discusión de fondo sobre el lugar que puede ocupar el pecán dentro de la diversificación productiva del NOA.

Se trata de una especie perenne que requiere planificación, inversión y una mirada de largo plazo. En ese proceso intervienen múltiples factores: la elección del ambiente, las variedades y los portainjertos, la disponibilidad de agua, la calidad de las plantas, el diseño de la plantación, la nutrición, el manejo sanitario y la conducción del monte.

La diversidad de contenidos incluidos en el Simposio muestra que la expansión del pecán no puede analizarse solamente en términos de superficie implantada. El desafío está relacionado con la construcción de sistemas productivos eficientes, tecnificados y competitivos, capaces de producir una nuez de calidad y responder a las exigencias comerciales.

Para Tucumán, el cultivo aparece como una alternativa que puede integrarse a una estructura agroindustrial diversificada y apoyarse en una importante red de capacidades científico-tecnológicas, servicios e infraestructura.

En Catamarca, las condiciones de sus áreas productivas y la posibilidad de articular la actividad con una estrategia de desarrollo territorial abren también perspectivas de crecimiento.

En ese sentido, el programa tendrá un espacio específico para la promoción de Catamarca para el cultivo del pecán y su vinculación con el Corredor Bioceánico. De esta manera, el debate incorporará no solamente la producción, sino también la logística y el acceso a los mercados.

Producción, ciencia y negocios para proyectar la cadena

El viernes 30, en Campo Las Heras, el encuentro incorporará otro componente considerado decisivo para el crecimiento de la cadena: una Ronda de Negocios Nacional-Internacional, que se desarrollará en simultáneo con parte de las conferencias técnicas.

La propuesta refuerza la concepción integral del Simposio. El incremento de la producción aparece vinculado con la necesidad de acompañar ese crecimiento con calidad, agregado de valor y mercados capaces de absorber la producción.

El cierre incluirá una mesa redonda con productores de CAPPECÁN, Cluster del Pecán, IBPecán y APPU, destinada a compartir experiencias y debatir los avances y desafíos que enfrenta el sector productivo.

Finalmente, representantes de Argentina, Brasil y Uruguay participarán de la definición de la sede de la próxima edición.

Durante tres jornadas, Tucumán y Catamarca serán así una vidriera de la producción pecanera sudamericana. Pero el alcance del encuentro estará planteado más allá de las actividades de octubre: la discusión buscará poner en relación las condiciones productivas del NOA, el conocimiento científico disponible y la articulación entre productores, instituciones y empresas.

En una actividad que exige necesariamente una mirada de largo plazo, las decisiones vinculadas con la tecnología, la calidad, el manejo productivo, la comercialización y el acceso a mercados pueden definir buena parte del futuro de la cadena. El IV Simposio Sudamericano de Pecán será, en ese sentido, un espacio para analizar esas variables y poner en común experiencias de distintas regiones productoras con una mirada orientada al desarrollo de la actividad en el NOA.