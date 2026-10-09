Seguridad Vial capacitó a estudiantes y agentes de Tránsito en Mutquín

La Dirección Provincial de Seguridad Vial llevó adelante una jornada de trabajo territorial en Mutquín, departamento Pomán, con actividades destinadas tanto a estudiantes del nivel secundario como a nuevos integrantes y personal de inspección de Tránsito municipal. La propuesta combinó formación, actualización técnica y una instancia práctica de fiscalización en la vía pública.

El trabajo se organizó en tres etapas: un taller interactivo de educación vial en una institución educativa, una capacitación dirigida a los agentes municipales y un operativo de control vehicular para poner en práctica los conocimientos abordados durante la jornada.

La actividad se enmarca en el trabajo articulado que la Dirección Provincial de Seguridad Vial desarrolla junto a los municipios de Catamarca, con el propósito de acercar herramientas de formación técnica, fortalecer las acciones preventivas y promover una circulación más segura en las calles y rutas de la provincia.

La combinación de contenidos educativos y procedimientos de control permitió abordar la seguridad vial desde distintas perspectivas. Por un lado, se trabajó con estudiantes sobre las conductas responsables al momento de circular y conducir; por otro, se brindaron herramientas a los agentes encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Educación vial para estudiantes

La jornada comenzó en la Escuela Secundaria N.º 63 "San Luis Gonzaga", donde los estudiantes del nivel secundario participaron de un taller interactivo centrado en los principales aspectos de la seguridad vial.

Durante el encuentro se abordaron los siniestros viales, los derechos y las obligaciones establecidos por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, los factores de riesgo y la responsabilidad que implica conducir un vehículo.

La propuesta buscó acercar estos contenidos a los jóvenes mediante una modalidad participativa, con el objetivo de trabajar sobre situaciones vinculadas con la circulación y las conductas que pueden incidir en la seguridad de las personas.

Entre los temas desarrollados se destacó la importancia de conocer las disposiciones de la normativa vigente y comprender las responsabilidades que corresponden a quienes participan del tránsito. La actividad también permitió poner el foco en los factores de riesgo asociados a los siniestros viales y en la necesidad de adoptar comportamientos responsables al conducir.

Uno de los componentes del taller fue una actividad de simulación destinada a abordar los efectos que puede generar el consumo de alcohol en la conducción. Este ejercicio formó parte de los recursos utilizados para tratar la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y los riesgos al volante.

De esta manera, la primera instancia de la jornada estuvo dirigida a la formación de los estudiantes, con contenidos que abarcaron tanto el marco legal como las situaciones concretas que pueden presentarse en la vía pública.

Capacitación técnica para los agentes de Tránsito municipal

Después del taller escolar, las actividades continuaron con una capacitación destinada a nuevos integrantes y personal de inspección de Tránsito municipal. En esta etapa, el eje estuvo puesto en la actualización de conocimientos y en los procedimientos que deben aplicar los agentes durante las tareas de fiscalización.

La formación incluyó contenidos vinculados con la normativa vigente, las pautas de seguridad que deben observarse durante los controles, la verificación de documentación y la fiscalización digital. También se trabajó sobre el uso de tecnología para constatar infracciones, con referencias específicas a instrumentos como alómetros y etilómetros. Estas herramientas fueron incorporadas a los contenidos técnicos de la capacitación en el marco de los procedimientos de control vehicular.

Los principales temas abordados durante esta instancia fueron:

Actualización normativa: revisión de la legislación vigente en materia de tránsito.

revisión de la legislación vigente en materia de tránsito. Seguridad durante los controles: pautas para desarrollar los procedimientos de fiscalización.

pautas para desarrollar los procedimientos de fiscalización. Verificación documental: comprobación de la documentación correspondiente.

comprobación de la documentación correspondiente. Fiscalización digital: incorporación de herramientas tecnológicas a las tareas de control.

incorporación de herramientas tecnológicas a las tareas de control. Constatación de infracciones: utilización de dispositivos como alómetros y etilómetros.

La capacitación estuvo orientada a brindar herramientas para el trabajo cotidiano de los inspectores y para la intervención de quienes se incorporan al área municipal. La actualización de los procedimientos y el conocimiento de los recursos tecnológicos formaron parte de los contenidos previstos para fortalecer las tareas de fiscalización.

Un operativo vehicular

Como cierre de la jornada, la Dirección Provincial de Seguridad Vial y el personal de Tránsito municipal realizaron un operativo de control vehicular en la vía pública. Esta instancia permitió trasladar al terreno los contenidos trabajados durante la capacitación técnica. Además de desarrollar los controles, el operativo tuvo como finalidad supervisar el desempeño de los agentes y unificar criterios de actuación durante los procedimientos de fiscalización.

La práctica en la vía pública funcionó como complemento de la formación previa, al permitir que los participantes aplicaran los conocimientos vinculados con la normativa, las pautas de seguridad, la revisión de documentación y las herramientas de control.

La supervisión del desempeño de los agentes y la búsqueda de criterios comunes fueron dos aspectos centrales de esta etapa. La unificación de procedimientos apunta a que las intervenciones se desarrollen bajo pautas compartidas, de acuerdo con los contenidos trabajados durante la capacitación.

De este modo, la jornada no se limitó a la transmisión de conocimientos teóricos, sino que incorporó una instancia concreta para observar su aplicación en las tareas habituales de control vehicular.

Trabajo articulado con los municipios

La actividad realizada en Mutquín forma parte del trabajo territorial articulado entre la Dirección Provincial de Seguridad Vial y los municipios de la provincia. Esta modalidad busca acercar herramientas de formación técnica a los equipos locales, fortalecer la prevención y promover condiciones de circulación más seguras.

La jornada reunió tres líneas de acción complementarias: educación vial para estudiantes, capacitación de los agentes responsables de los controles y aplicación práctica de los procedimientos en la vía pública.