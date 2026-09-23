Sigue el fresco y el viento: así va a estar el clima en Catamarca

La mitad de semana llegará a Catamarca con un escenario meteorológico que mantendrá la combinación de temperaturas frescas, un moderado ascenso térmico durante la tarde y presencia de viento. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles se presentará como otro día ventoso, con ráfagas que tendrán una presencia marcada durante buena parte de la jornada.

A la espera de una presencia más fuerte de la nueva estación, el comportamiento de las temperaturas mostrará una jornada que comenzará fresca y avanzará hacia registros algo más cálidos durante la tarde. El valor máximo previsto será de 26 grados, mientras que el registro más bajo se ubicará en 13 grados durante la mañana.

El viento, en tanto, seguirá siendo uno de los principales protagonistas del miércoles. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h durante la mañana, la tarde y la noche, aunque las velocidades del viento variarán de acuerdo con cada período del día. Además, este será el último día de la semana con presencia de ráfagas, de acuerdo con la información proporcionada por el SMN.

El cielo tendrá cambios durante el día

Las condiciones del cielo también presentarán algunas variaciones a medida que avance la jornada. Durante la madrugada, se anticipó un cielo algo nublado, mientras que durante la mañana se mantendrá esa condición. Con el avance del día, la nubosidad cambiará y hacia la tarde el cielo pasará a estar parcialmente nublado. Esa misma condición continuará durante la noche, cuando la temperatura prevista será de 21 grados.

De esta manera, el miércoles no estará marcado por un cielo completamente despejado, sino por una evolución de la nubosidad desde las primeras horas, con cielo algo nublado al inicio y una condición parcialmente nublada hacia el cierre de la jornada.

La temperatura llegará a los 26 grados

El comportamiento térmico tendrá como principal referencia los 26 grados previstos para la tarde, registro que configurará el momento más cálido del miércoles. El día comenzará con una temperatura de 16 grados durante la madrugada. Luego, durante la mañana, el registro descenderá hasta los 13 grados, que será la temperatura más baja prevista para el día.

A partir de ese momento comenzará el ascenso térmico. Con el avance de las horas habrá mayor calidez, para luego ubicarse nuevamente en torno a los 21 grados durante la noche.

El viento será protagonista otra vez

Uno de los aspectos centrales del pronóstico estará dado por el comportamiento del viento y, particularmente, por las ráfagas de hasta 50 km/h previstas para distintos momentos. Durante la madrugada, el viento tuvo una velocidad de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del Noreste (NE). Para este período no se indican ráfagas.

Durante la mañana, la velocidad del viento disminuirá y se ubicará entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del Norte (N). Sin embargo, pese a esa menor velocidad sostenida, el pronóstico contempla ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La intensidad volverá a incrementarse durante la tarde. En ese período, el viento alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h, manteniendo la dirección predominante de la hora anterior. Las ráfagas volverán a ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Durante la noche, el viento regresará a valores de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante otra vez del Noroeste. Sin embargo, las ráfagas continuarán presentes y podrían mantenerse dentro del rango de la tarde.

En síntesis, este miércoles tendrá en Catamarca un escenario marcado por el fresco de las primeras horas, el ascenso de la temperatura hacia la tarde y la persistencia del viento. El termómetro llegará a los 26 grados. El Innombrable tendrá distintas intensidades y direcciones según el momento, pero las ráfagas de hasta 50 km/h concentrarán buena parte de la atención meteorológica, especialmente durante la mañana, la tarde y la noche.